بالأسماء..منتخب السودان يجدد الدعوة لقائمة ما قبل التوقف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
جدد الجهاز الفني لمنتخب السودان الأول لكرة القدم، الإثنين، دعوة اللاعبين الذين كانوا ضمن قائمة المنتخب قبل تعليق النشاط رسميا من قبل السلطات لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
ووفقا لـ”kooora”، فإن كشفا طبيا وقائيا سيجرى على لاعبي المنتخب صباح الجمعة المقبل، للتأكد من خلو الأسماء المنضمة للقائمة من عدوى كورونا.
وعقب الكشف سيدخل منتخب السودان معسكرا مغلقا بمدينة الخرطوم بحري.
ويتوقع أن يصل المدير الفني لصقور الجديان، الفرنسي، هوبير فيلود، العاصمة السودانية، يوم 19 يوليو/ تموز الجاري.
قائمة منتخب السودان ضمت 27 لاعبا، هم:
حراسة المرمى
علي عبد الله أبو عشرين، منجد النيل (المريخ)، جاهد محجوب (المريخ الفاشر).
خط الدفاع
أمير كمال، صلاح نمر، وليد حسن (المريخ)، عبد اللطيف بويا، أطهر الطاهر، السمؤال ميرغني (الهلال)، محمد إبراهيم وضاح (الهلال الأبيض)، بخيت خميس (المريخ الفاشر)، حسين الجريف (الخرطوم الوطني)، صلاح إبراهيم حسين (الأهلي شندي).
خط الوسط
نصر الدين الشغيل، أبو عاقلة عبد الله، فارس عبد الله، عبد الروؤف يعقوب (الهلال)، رمضان عجب، محمد الرشيد، ضياء الدين محجوب وأحمد حامد (المريخ)، مفضل محمد الحسن (المريخ الفاشر).
خط الهجوم
وليد الشعلة ومحمد موسى الضي (الهلال)، ياسر مزمل (الأهلي شندي)، معاذ القوز (الخرطوم الوطني)، وسيف الدمازين (المريخ الفاشر).
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