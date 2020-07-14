ملاحظات الشيوعي حول اتفاق السلام جديرة بالتوقف عندها 

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

الشيوعي يقدم نقدا موضوعيا لاتفاق السلام المقترح بين الحكومة والجبهة الثورية وهذا الكلام الذى ورد عن السيد صديق يوسف يتفق معه الكثيرون فماذا قال السيد صديق يوسف عن هذا الامر ؟ الخبر ادناه يوضح الامر.

يقول الخبر :

كشف القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني صديق يوسف عن عدة تحفظات حول اتفاق السلام الشامل المزمع توقيعه في غضون الأيام القادمة مع الجبهة الثورية في جوبا ، وقال صديق في تصريحات للجريدة إنهم يتفقون مع الجبهة الثورية في كثير من عموميات اتفاق السلام ، لكن لديهم بعض الملاحظات الخاصة فيما يتعلق بصيغة الحكم الذاتي للمنطقتين ، مشيراً إلى أن أية حديث عن المنطقتين داخل الجبهة الثورية بمعزل عن الطرف الآخر الممثل في فصيل عبدالعزيز الحلو يعتبر اتفاقاً ناقصاً ، ولذلك كان على الحكومة مراعاة أن يكون الاتفاق على صيغة حكم ذاتي للمنطقتين أن يكون مكانها المؤتمر الدستوري القومي ومن خلال اتفاق الحركتين – الحلو وعقار – .

وانتقد صديق يوسف الحيثيات المتضمنة توزيع نسب المشاركة في المجلس التشريعي من قبل الجبهة الثورية، منوهاً بأن الجبهة الثورية جعلت القسمة غير عادلة في عدد المقاعد الخاصة بالحرية والتغيير والأطراف

الأخرى التي لم تدخل في عملية السلام مثل حركة عبدالواحد والحلو وأضاف من قبل كان اتفاق الوثيقة الدستورية يمنح القوى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير وشاركت في الثورة 33% من مقاعد المجلس التشريعي ، ويرى صديق بأن هذه النسبة هي حق للشباب في لجان المقاومة وأسر الشهداء نتيجة لكسبهم في الثورة السودانية.

وكما قلنا في بداية المقال ان الكثيرين يتفقون مع هذا الطرح الذى قاله الاستاذ صديق يوسف وعلى الحكومة ان تنتبه جيدا لملاحظات الشيوعى هذه والا فانها لن تحقق السلام ولن يكون هناك اتفاق سلام حقيقى لان التوقيع على الاتفاق بهذه المحاصصة سيكون خصما على اخرين وتكون الحكومة قد اعطت الجبهة الثورية اكثر من ما تستحق وبهذا سنفتح الباب واسعا لحدوث المزيد من المشاكل وبدلا من ايقاف الحرب وانهاء الاقتتال بين ابناء الوطن الواحد والتفرغ للبناء والتعمير فاننا سندخل فى دوامة جديدة من الاختلاف وربما الاقتتال وهذا ما يحذر منه الحزب الشيوعى ومعه اخرون فلنستمع الى تحذيراتهم قبل فوات الاوان .