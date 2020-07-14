شاهد بالصور: شاب سوداني يفاجئ إعلامي شهير بهذا العمل الرائع…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فاجأ شاب سوداني، التقى مصادفة بالإعلامي المعروف “لقمان أحمد”، عند بائع “رُطب” بأحد شوارع أم درمان، بإصراره على دفع ثمن طلبه كاملاً دون سابق معرفة.

ودون اليوم الاعلامي “لقمان احمد” على صفحته بفيسبوك تحت عنوان « كم هو رائع هذا الشعب» قائلاً:

غادرت موقع العمل ووقفت عند بائع رطب قبالة شاطىء النيل فى أم درمان وبدأت أختار كمية كبيرة من الرطب.

أضاف: أتى شاب يريد هو الآخر شراء الرطب فحيانى بحرارة ووقف ينتظرني حتى أنتهى من الاختيار والوزن ليبدأ دوره فى إختيار الرطب.

وتابع: عندما هممت بدفع المبلغ أقسم الشاب ثلاثا أن لا أدفع وفشلت كل محاولاتي فى إثنائه، وختم بقوله: ودعتهم ولسانى يلهج بالشكر والثناء لهذا الشعب الذى أنجبه وأنجب ملايين مثله على إمتداد ربوع أرضنا الطيبة.

ولاقى المنشور اطراءً كبيراً للأستاذ “لقمان أحمد” من قبل متابعيه، وتمجيداً لشهامة واحترام طيفا واسعا من الشعب السوداني لأعلامه ورموزه في شتى المجالات.

