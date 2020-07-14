إلى والى نهر النيل .. اخمد الفتنة قبل استفحالها

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

من الطبيعى ان تقع اخطاء من البعض حين ممارستهم اعمالهم لكن من الواجب ان تتم معالجة الاخطاء وعدم تركها تتمدد ، ودوما تكون المعالجة فى مهدها افضل من ترك الامر يمضى الى التأزيم ، هذا لاخلاف عليه بين

الناس ونحن نقول هذا تذكيرا بامر معلوم عند الجميع لكن بكل اسف نراهم كثيرا ما يتجاوزونه وسوف يتسبب ذلك بالتأكيد فى مخاطر جمة نحن فى غنى عنها .

حديثنا اليوم عن بوادر ازمة اطلت من دار جعل ، اذ شهدت مدينة المتمة وقفة احتجاجية شارك فيها عدد كبير من المواطنين داخل حرم المحلية منذ الحادية عشرة صباحا وحتى الواحدة من ظهر (الأحد)، عبّروا خلالها عن رفضهم القاطع لما حدث للمواطن حذيفة السني من إعتداء من قبل أفراد ينتمون للقوات النظامية صباح الجمعة ، وشارك في الوقفة مواطنون كثر من منطقة طيبة الخواض ومدينة المتمة وممثلون لأصحاب السيارات ونقابة التاكسي بجانب مشاركة لجان المقاومة بالمحلية ورددوا هتافات مناوئة لما قام به أفراد القوات النظامية ورفعوا لافتات تضامنية مع المجني عليه.

وقال يوسف الدوش رئيس اللجنة التسييرية للجان المقاومة بالمتمة في تصريح صحفي – بحسب صحيفة صوت الامة – إن المحتجين سلموا مذكرة للإدارة التنفيذية بالمحلية واجتمعوا مع اللجنة الأمنية في المحلية

بالخصوص ، وأوضح أن المذكرة طرحت حلولا لمشاكل محطات الوقود حتى تكون صالحة للعمل ، وشددت على منع النظامين من التزود بالوقود في المحطات العامة وتخصيص محطة واحدة تجمع المؤسسات الحكومية ، وأكد الدوش متابعة المحتجين لإجراءات البلاغ مع وكيل النيابة الذي بدوره أكد لهم تضمين 3 مواد بالبلاغ تتمثل في الاعتقال غير المشروع والإخلال بالنظام العام والأذى الجسيم ، وخاطب المدير التنفيذي جموع المحتجين وأكد لهم ضرورة تطبيق العدالة وشكرهم علي الأسلوب الحضاري والتعبير السلمي ، وفي السياق قامت لجان المقاومة بالمتمة بتعيين محامي لتولي القضية والتي سوف يتم تحركيها للمحكمة – بحسب الدوش – .

وفى الوقت الذى نشيد فيه بالطريقة الحضارية لاهلنا فى المتمة وعموم دار جعل واللجوء للقانون فاننا نناشد السيد والى ولاية نهر النيل وحكومته ان يقفوا معا لازالة اى اسباب توتر يمكن ان تتجدد فى هذه المنطقة وعموم الولاية ولابد ان يتعظ الجميع من ما جرى فى عدد من المدن شرق وغرب السودان والفتنة التى ما زالت اثارها السالبة تضرب بلادنا .

ومع ان القضية الان بصدد رفعها امام القانون وسيفصل فيها القضاء لكن هذا لايعنى ان لايتدخل الوالى وحكومته والحيلولة دون وقوع احداث من هذه الشاكلة وليجنبوا بلادنا مزيدا من المشاكل وهذه مسؤولية تقع على

عاتقهم مباشرة وباستطاعتهم عمل الكثير من اجل حماية البلد.