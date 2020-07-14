عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

مجلس رعاية الطفولة يشيد بالإصلاحات القانونية..ابرزها منع عقوبة إعدام الأطفال

مصدر : اليوم سيتم التوقيع على ملف القضايا القومية

الجبهة الثورية : تُدين بأغلظ العبارات مجزرة فتابرنو وتحمل الحكومة المسؤولية

كوادر التمريض بمستشفى كوستى ترفع مطالبها وتهدد بالإضراب

والي الخرطوم :سنمضى في اصلاح التعليم وتجويده وتطويره

ورشة حول تأمين مخاطر تغيرات المناخ على المزارعين والرعاة

اللجنة الأمنية تصدر بيانا عن ملابسات الأحداث بمدينة كتم

البرهان يؤكد متانة العلاقات السودانية الاردنية

الصيحة

السلطات تلاحق “قوش” ب”الانتربول”

زيادة (30%) في أسعار الأدوية المحلية

وزير الإعلام يتعهد بحل مشكلات صناعة الصحافة

ضبط محطتي كهرباء في مخازن قيادي بالنظام البائد

اتفاق بين الحكومة و”الثورية” وحركة مناوي

الصحة تكشف بالأرقام حجم الأموال والدعومات المستلمة

النيل الدولية

الاتفاق على دفع (750) مليون دولار كل عام لمدة عشرة أعوام لصندوق دعم السلام في دارفور

اعتماد مُرشحي ولاة الولايات المدنيين اليوم

شركـات الطيران تباشر رحلاتهـا اليـــوم

اللواء خالد مهدي نائباً لمدير عام قوات الشرطة

تسجيل 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و7 وفيات

اعلان حالة الطوارئ بشمال دارفور

وفاة مواطن وغرق أكثـر من 106 محل تجاري بسوق الجنينة بسبب السيول والأمطار

السوداني الدولية

نبيل اديب: دخلنا مرحلة دقيقة في التحقيق حول فض الاعتصام

انفتاح تام دون التقيد بالاشتراطات الصحية

الطاقة : توزيع ألف كرت ذكي للمركبات العامة

الانتباهة

ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻟﺪﺍﺕ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻬﺠﻮﺭ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ

ﺍﻋﻼﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﺑﺴﺒﺐ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻛﺘﻢ ﻭﻓﺘﺎﺑﺮﻧﻮ

ﺗﺎﻭﺭ ﻳﺸﻬﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻘﻠﺪ ﺑﻴﻦ ﻗﺒﻴﻠﺘﻲ ﺍﻟﻨﻮﺑﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻲ ﻋﺎﻣﺮ

لقاء ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﻨﺎﺷﺮﻱ ﺍﻟﺼﺤﻒ

ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺮﺍﻑ ﺍﻷﺿﺎﺣﻲ ﺑﺎﻷﻗﺴﺎﻁ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ

ﺣﻤﺪﻭﻙ ﻳﻌﻴﻦ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻬﺪﻱ ﻧﺎﺋﺒﺎً ﻟﻤﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ

ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻓﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﻭﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﻴﻦ ﺑﻤﺼﺮ

ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ: ﻻ ﻋﻠﻢ ﻟﻨﺎ ﺑﺤﺴﻢ ﻣﺮﺷﺤﻲ ﻭﻻﺓ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟـ ‏(13‏)

ﻓﻮﺿﻰ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﻭﺗﺬﻣﺮ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ

ﺇﺻﺎﺑﺔ 12 ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻭﺗﻠﻒ ﻋﺪﺩ 9 ﻣﺮﻛﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺣﺎﺩﺙ ﻣﺮﻭﺭﻱ ﺑﻜﻮﺑﺮﻱ ﺍﻟﻤﻨﺸﻴﺔ

ﻟﻘﺎﺀ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﻮﻓﺪ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ

ﺷﺮﻛﺔ ‏( ﺃﺑﻞ – Apple ‏) ﺗﺮﻓﻊ ﺇﺳﻢ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺤﻈﻮﺭﺓ

اليوم التالي

رئيس الوزراء، د. عبد الله حمدوك، يصدر قراراً بتعيين اللواء شرطة خالد مهدي إبراهيم الإمام نائباً لمدير عام قوات الشرطة ومفتشاً عاماً لقوات الشرطة

آخر لحظة

Advertisements

الخرطوم توفر خراف الاضاحي للعاملين بالاقساط

المالية تعلن موجهات تطوير الأداء المالي والإقتصادي بالبلاد

وزير المالية تلتقى بوفد الجبهة الثورية لمفاوضات السلام

هدوء الاحوال بمراكز امتحانات الاساس في يومها الثاني

(آخر لحظة) تتحصل على ترشيحات المؤتمر السوداني للحكومة والدقير للخارجية

دار نادي المريخ تستضيف حملة “التبرع بالدم الآمن”

وزير الاعلام يتعهد بالعمل لحل مشاكل الصحافة

القوات المسلحة

القوات المسلحة والشرطة تؤكدان علي استمرارية التعاون والتنسيق

التربية تؤكد هدوء الأحوال بمراكز امتحانات الأساس

وزير الثقافة والإعلام يتعهد بإيجاد معالجات صناعة الصحافة

اللواء خالد مهدي نائباً للمدير عام قوات الشرطة

صوت الأمة

حسم النقاط الخلافية (الست) مع الجبهة الثورية

دخول 100 بص خدمة المواصلات بنعرفة 20 جنيها

إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء ولاية شمال دارفور

شركات الطيران تباشر رحلاتها من وإلى السودان

أخبار اليوم

الجبهة الثورية تعلن رفضها إنفراد حمدوك بتعيين الولاة

البروفيسور البخاري الجعلي يكتب: مولانا الميرغني: أليس من بينكم من يتذكر أو يفكر؟

الصحة : لم نستلم سوى 2.5% من اموال الهبات والمنح والدعومات لمكافحة كورونا

عاصم البلال الطيب يكتب: نتف وخواطر من وزارة الإعلام

الوطن

زيادة (30%) في أسعار الأدوية المصنعة محلياً

“الثورية” ترفض اتجاه رئيس الوزراء لتعيين الولاة

تعيين نائب لمدير الشرطة

٦٧ إصابة جديدة بفيروس كورونا

السوداني

الحكومة السودانية تخصص 750 مليون دولار لمدة 10 سنوات لصندوق دعم السلام بدارفور

وزارة الصحة تكشف عن المنح والدعومات في ظل جائحة (كورونا)

تعيين اللواء خالد مهدي نائباً لمدير عام قوات الشرطة

الشرطة تشترط ارتداء الكمامات للدخول لمجمعات الجمهور

السماح لأعضاء النيابة العامة بممارسة العمل النقابي في القانون الجديد خلافاً على ما كان عليه

خبير بيئي سوداني يحذر من كارثة وشيكة قد تقع بمياه البحر الأحمر إن لم يتم تداركها

وزير الخارجية المصري: مفاوضات سد النهضة انتهت دون اتفاق

وكالة السودان للأنباء “سونا”

توقيع اتفاق القلد بين قبيلتي النوبة والبني عامر

طرفا النزاع بحلفا الجديدة يؤكدون على طي صفحة الصراع

مبادرة المرأة الامن والسلام تطالب بوقاية النساء من التأثر بالنزاعات

وزير الري ينفي تذبذب موقف السودان بشأن سد النهضة

وزير الري يعلن اختتام الجولة الحالية لمفاوضات سد النهضة

فيصل: لا حل لقضية سد النهضة إلا عبر الحوار

الصحة:ماتم تحريكه من دعومات مارسيونيو2020 يزيد عن (100) مليون دولار

حكومة شمال دارفور تعلن حالة الطوارئ بالولاية

اللواء خالد مهدي نائباً لمدير عام قوات الشرطة

وزير المالية المكلف تكشف عن موجهات لتطوير الأداء المالي والإقتصادي

وزيرة المالية تلتقى بوفد الجبهة الثورية لمفاوضات السلام

وزير الزراعة المكلف يفتتح ورشة الخدمات الارشادية المتكاملة

الآلية الوطنية لحماية المدنيين تناقش مصفوفة خطة حماية المدنيين

الدعم السريع:العثور علي مولدات كهربائية ضخمة في مكان مهجور بالخرطوم

شركات الطيران تباشر رحلاتها اليوم

الري: المياه المتدفقة في الجزيرة تفيض عن الكمية المطلوبة

مراجعة الطرق الرئيسة لانسياب حركة الرعاة بوحدة اللعيت بشمال دارفور

تسجيل 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و7 وفيات

والي جنوب دارفور:زيادة حصة دقيق الولاية الى (3) ألف جوال

وزير الثقافة والاعلام يتعهد بإيجاد معالجات لصناعة الصحافة

وزارة الثقافة والاعلام تلزم العاملين بالضوابط الصحية

والي الخرطوم :سنمضى في اصلاح التعليم وتجويده وتطويره

فتح اﻻسواق الرئيسية بكافة انحاء وﻻية القضارف

والي سنار المكلف يفتتح دار المسنين بسنجه ويعد برعايتهم

لجنة إزالة التمكين بشمال كردفان تصدر عددا امن التوصيات والقرارات