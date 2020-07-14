مقتل وجرح (27) شخصاً وحرق كامل لسوق فتابرنو للنازحين

التاريخ: 14-يوليو-2020
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قال عدد من أهالي معسكر فتابرنو للنازحين لمصادر إن مليشيات مسلحة شنت هجوماً على المعسكر الذي يبعد (17) كيلو غرب مدينة كتم بولاية شمال دارفور نتج عنه فض الاعتصام الذي امتد لأسبوع.
وذكروا أن المليشيات هاجمتهم بأعداد كثيفة في السادسة من صباح الأحد الماضي، مما أسفر عن مقتل (9) أشخاص وإصابة (18) تم نقلهم بطائرة تتبع لقوات اليوناميد إلى الفاشر لتلقي العلاج.
وأكدروا أن الهجوم وقع في غياب القوات النظامية التي كانت متواجدة بالمنطقة وبعد أن تم إرسالها إلى “كتم”.
وأشار عدد من الأهالي بحسب صحيفة السوداني، إلى سرقة (9) عربات علاوة على حرق (2) ونفوق عدد كبير من الماشية بسبب الحريق.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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