إصابة 12 مواطن وتلف 9 مركبات في حادث بجسر المنشية

التاريخ: 14-يوليو-2020 فى : حوادث 0 مشاهدة تسبب حادث مروري بكبري المنشية في إصابة عدد 12 مواطن بالاذي و تعرض 9 مركبات لتلف كبير وعرقلة حركة السير على جسر المنشية. Advertisements وتفيد متابعات أن الحادث وقع أمس في حوالي الساعة الثامنة صباحاً عند تحرك عدد من المركبات من الغرب باتجاه الشرق وأثناء ذلك اصطدمت عربة ميني بص (كريز) بمركبة تسير أمامها وانحرافها وسقوطها بالاتجاه المعاكس وتسببت في اصطدام مركبات بالتتابع منها حافلة ركاب وعدد2عربة صالون (أكسنت) وعدد2 عربة صالون (كوريلا) وعربة صالون (لانسر) وعربة صالون i10 ونتج عن ذلك إصابة عدد3 أشخاص بالاذي الجسيم وعدد9 آخرين بإصابات خفيفة وعقب ذلك باشرت شرطة مرور ولاية الخرطوم بحسب صحيفة الجريدة، باشرت إجراءات نقل المصابين للمستشفي لتلقي العلاج اللازم وإزالة مخلفات الحادث و المركبات التالفة وتنظيم حركة السير بالجسر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بدائرة الإختصاص. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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