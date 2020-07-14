مساعي لتحويل اعتصام نيرتتي وفتح طريق (زالنجي نيالا)

كشف رئيس لجنة أمن محلية غرب جبل مرة (نيرتتي) بولاية وسط دارفور صبري يعقوب عن إنزال التراكتورات، ووابور الكهرباء الذي وصل يوم أمس الأول وتم استلامه رسمياً، ضمن المطالب التي تعهد بها وفد المركز إبان زيارته لاعتصام نيرتتي.
وأوضح يعقوب عن بوادر استجابة لمساعي لتحويل الاعتصام لمدرسة الجبل الغربية، وفتح الطريق الرابط بين زالنجي نيالا الأمر الذي يمكن الشاحنات والبضائع من العبور والوصول للمناطق الغربية، ودول الجوار الغربي في أفريقيا.
وأفصح بحسب صحيفة الجريدة، عن متابعة لجنة الأمن ما تقوم به القوات العسكرية من تمشيط للمنطقة من أرض الواقع.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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