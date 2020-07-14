إعلان الأحزاب مشاركتها في الحكومة يرجئ ملء الشواغر الوزارية

أكدت دوائر مقربة من مجلس الوزراء أن أمد إعلان شغل المقاعد الوزارية الشاغرة قد يمتد لعدة أيام بعد إعلان عدد من الأحزاب رغبتها في الدفع بمرشحيها لشغل تلك المناصب.

فيما تأخر الوصول للتشكيل النهائي للولاة المدنيين لعدة أسباب أبرزها إصرار رئيس الوزراء على إضافة سيدتين على الأقل لقائمة الولاة فيما تتحفظ قيادات بعض الأحزاب وممثلون للولايات على حد سواء على ذلك.

وأفادت المصادر أن عملية التوافق على الأسماء النهائية لحاملي الحقائب الوزارية قد تستغرق زمناً أطول خاصة بعد ما رشح أن رئيس الوزراء بصدد وضع معايير صارمة للوزراء الجدد.

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وبحسب صحيفة السوداني، أن عدداً من الولايات قد رفضت مناقشة مبدأ تكليف سيدة بمنصب الوالي وأنها تجد مساندة من بعض الأحزاب السياسية وأن ولاية واحدة من الولايات الشمالية قد وافقت مكوناتها مبدئياً على أن تشغل سيدة منصب الوالي فيها فيما لم يتم التوافق على شخصية محددة حتى الآن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)