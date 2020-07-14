بيان من صحيفتي “التيار” و”الجريدة”

شهدت الساحة الصحفية في الأيام الماضية إعلاناً لأسعار جديدة للصحف أحدث ارتباكاً وإخلالا للاتفاق بين الناشرين مما أدى إلى تباين في أسعار الصحف رغم الاتفاق على أسباب وضرورة الزيادة، وعليه وفي بيان مشترك بين صحيفتي “التيار” و “الجريدة” نود أن نوضح ما يلي:

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اتفقت الصحيفتان على أن يكون سعر النسخة ابتداءً من اليوم “25” جنيهاً فقط. ولكي تتحمل الصحيفتان فروقات تكلفة الانتاج والتضخم ، قررت الصحيفتان رفع سعر الاعلان مع أمل أن يوفق السيد وزير الثقافة والإعلام بعد اجتماعه أمس بالناشرين في تنفيذ بعض أو كل المطالب التي تؤدي لتخفي تكلفة صناعة الصحافة بالسودان.

كما تعلن الصحيفتان بحسب صحيفة الجريدة، عن اطلاق مبادرة تأسيس “رابطة الصحافة السودانية ”

Sudan Media Association (SMA)

لتكون تحالفاً لكل المؤسسات الصحفية والاعلامية والأفراد المحترفين “Freelancers” ، وذلك لدعم اقتصاديات الصحافة والاعلام السوداني والتعاون لتقديم أفضل الخدمات الاعلامية، و لتوفير أفضل بيئة عمل للصحفيين، و رفع كفاءة الصحفيين عن طريق تنظيم الدورات التدريبية داخل وخارج السودان ويتم تدشين الرابطة رسمياً خلال الأسبوع القادم بإذن الله.

وبالله التوفيق

صحيفة التيار

صحيفة الجريدة

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)