الري تعزو “ربكة” عمليات الزراعة لوجود شح في الجازولين

عزت وزارة الري والموارد المائية ما أسمته بـ(الربكة) الكبيرة التي حدثت في عمليات الزراعة لوجود شح في الجازولين وتأخر عمليات التحضير الناجم عن شح الجازولين المخصص للتراكتورات والآليات الزراعية الاخرى ، وزراعة محاصيل مختلفة في وقت واحد .

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وأكد وكيل وزارة الري والموارد المائية ضو البيت عبد الرحمن خلال جولة ميدانية للقسم الشمالي لمشروع الجزيرة أمس، أن حجم المياه المتدفقة من خزان سنار في ترعتي الجزيرة والمناقل للموسم الصيفي بلغت 37.5 مليون متر مكعب بزيادة 20% من السعة التصميمية لقناتي الجزيرة والمناقل ، مبيناً أن هذه المياه تكفي لري مساحة تفوق 1.2 مليون فدان، ونأت الوزارة بنفسها عن شكاوى وجود عطش في بعض المساحات،مشيرة الى تأخر عمليات الزراعة بسبب شح الجازولين وتأخر عمليات التحضير، بجانب عدم الالتزام بالمحددات الفنية وزراعة محاصيل الفول والذرة والقطن في وقت واحد، مما أحدث ربكة.

وقال الوكيل إن الهدف من الزيارة انجاح الموسم الصيفي، مؤكداً أن العملية الانتاجية عملية تكاملية بين وزارات الري والزراعة والطاقة والمزارعين ، وأعرب الوكيل عن تفاؤله بنجاح الموسم الصيفي ، نتيجة للجهد الذي بذلته ادارات وزارة الري، وشدد على ضرورة اجراء حوار هادف (وليس جدلاً) بين اطراف الانتاج يقود الى نتائج ايجابية ومضاعفة الانتاج .

من جانبه أكد مدير مركز البحوث الهيدرولوكية بحسب صحيفة الجريدة،عدم وجود اية مشكلة أو نقص في مياه الري، وشدد على ضرورة وجود تنسيق بين الاطراف الزراعية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)