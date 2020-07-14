مزارعون بالرهد يستنكرون عدم تفقد رئيس اللجنة الزراعية للأقسام

التاريخ: 14-يوليو-2020
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استنكر عدد من المزارعين بالأقسام الشمالية لمشروع الرهد الزراعي عدم طواف رئيس اللجنة الزراعية لإنجاح الموسم الصيفي بالمشروع على الأقسام للوقوف عليها.
وقال المزارعون فى تصريحهم أمس: تم تعيين رئيس اللجنة مؤخراً وبدلاً من التقرب للمزارعين بدأ في الاعلان عن حفر المحافير، واعتبروا أن موقفه فيه (خيار وفقوس) لوقوفه على أقسام أخرى ، ونوهوا إلى مساعي مدير الإدارة الزراعية لتقريب وجهات النظر داخل المشروع بجانب التزامه بحل مشاكل مياه الري في فترة لا تتجاوز الثلاثة أيام ، وطالب مزارعو الأقسام الشمالية بمشروع الرهد الزراعي بحسب صحيفة الجريدة، رئيس اللجنة الزراعية لانجاح الموسم الصيفي بالنزول للمزارع وتلبية متطلباته لإنجاح العملية الزراعية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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