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مزارعون بالرهد يستنكرون عدم تفقد رئيس اللجنة الزراعية للأقسام

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 14-يوليو-2020

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مزارعون بالرهد يستنكرون عدم تفقد رئيس اللجنة الزراعية للأقسام

 

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استنكر عدد من المزارعين بالأقسام الشمالية لمشروع الرهد الزراعي عدم طواف رئيس اللجنة الزراعية لإنجاح الموسم الصيفي بالمشروع على الأقسام للوقوف عليها.

 

وقال المزارعون فى تصريحهم أمس: تم تعيين رئيس اللجنة مؤخراً وبدلاً من التقرب للمزارعين بدأ في الاعلان عن حفر المحافير، واعتبروا أن موقفه فيه (خيار وفقوس) لوقوفه على أقسام أخرى ، ونوهوا إلى مساعي مدير الإدارة الزراعية لتقريب وجهات النظر داخل المشروع بجانب التزامه بحل مشاكل مياه الري في فترة لا تتجاوز الثلاثة أيام ، وطالب مزارعو الأقسام الشمالية بمشروع الرهد الزراعي بحسب صحيفة الجريدة، رئيس اللجنة الزراعية لانجاح الموسم الصيفي بالنزول للمزارع وتلبية متطلباته لإنجاح العملية الزراعية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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