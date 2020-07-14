السماح لأعضاء النيابة العامة بممارسة العمل النقابي في القانون الجديد خلافاً على ما كان عليه

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التاريخ: 14-يوليو-2020
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سمح القانون الجديد، لأعضاء النيابة العامة السودانية بممارسة العمل الجمعوي المهني النقابي، خلافاً على ما كان عليه في السابق.
جاء ذلك خلال التعديل الذي طرأ على قانون النيابة العامة للعام 2017م، بموجب قانون التعديلات المتنوعة.
وكانت الفقرة ج من المادة 48 من قانون النيابة العامة بحسب صحيفة السوداني، كانت تحظر ممارسة العمل النقابي لاعضاء النيابة العامة.
إلا أن التعديلات الجديدة ارتكزت على المبادئ التوجيهية الصادرة من الأمم المتحدة والتي تتيح لاعضاء النيابة العامة بممارسة حقهم في انشاء الرابطات والمنظمات التي تدافع عن استقلالية مهنتهم، والتي ترجمت اخيراً.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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