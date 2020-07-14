وزير الإعلام: مصلحتنا العليا هى البوصلة التفاوضية فى مباحثات سد النهضة

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الثلاثاء 14 يوليه 2020
قال وزير الإعلام، إن مصلحة السودان العليا هي البوصلة التفاوضية في مباحثات سد النهضة، مضيفًا: "لا بديل عن التفاوض فيما يتعلق بسد النهضة".
وفى وقت سابق قالت وزارة الري، إن الدول المعنية بأزمة سد النهضة قدمت مقترحات للحل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، مضيفة أن هناك تقدمًا طفيفًا في اليوم الـ10 من مفاوضات سد النهضة.
وتواصلت لليوم العاشر على التوالى المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي برعاية الاتحاد الأفريقى وبحضور الوزراء من الدول الثلاث وممثلي الدول والمراقبين والتي تهدف إلى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.
واستهل الوزراء الاجتماع باستعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية والتي عُقدت يوم الجمعة 10 يوليو والتي قامت مصر فيها بطرح بعض الصياغات البديلة لمحاولة تقريب وجهات النظر بخصوص النقاط الخلافية، كما طرح الجانب السودانى والإثيوبى خلال الاجتماع اليوم بعض الصياغات البديلة للأجزاء محل الخلاف في الجزء الفنى والقانونى، إلا أن المناقشات عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية.
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