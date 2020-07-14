عاجل| بعد انتهاء المحادثات.. تعليق جديد من السودان بشأن سد النهضة

الثلاثاء 14 يوليه 2020

قال فيصل محمد، وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة، إن بلاده حريصة على الاستخدام العادل والمنصف لسد النهضة الإثيوبي، لافتًا إلى أن المفاوضات تقلل من الآثار السلبية للسد.



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وقال محمد، في مؤتمر صحفي من الخرطوم، مساء الاثنين، بعد انتهاء المحادثات بين مصر والسودان وإثيوبيا، إن السودان ليس وسيطًا لكنه شريك أساسي في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، مشددًا على أنه لا حل إلا استمرار المفاوضات والتشاور.

وتابع أن هناك حرصًا واضحًا من الدول الثلاث للوصول إلى اتفاق بشأن النقاط العالقة في مفاوضات سد النهضة.