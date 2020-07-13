الدعم السريع تلقي القبض على أخطر منتحلي صفة القوات المسلحة

تمكنت إستخبارات قوات الدعم السريع من إلقاء القبض على مواطن ينتحل صفة نقيب بالقوات المسلحة السودانية ، يعمل بإرتكاز تابع للجيش قبالة أحد الكباري بمدينة الخرطوم بكامل الزي والعلامات العسكرية.

وأوضح تعميم صحفي صادر من مكتب الناطق الرسمي لقوات الدعم السريع العميد الركن جمال جمعه آدم أن المتهم(ي ح أ) ينتحل صفة ضابط برتبة نقيب منذ (٨) اعوام حيث إستخراج بطاقة عسكرية في العام 2012 وقام بتجديدها في العام 2018 ويتردد بصورة راتبه على القصر الجمهوري وديوان الحكم الإتحادي.

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وأكد جمعة انه ضبطت بحوزة المذكور إضافه لبطاقته العسكرية بطاقة رئاسة الجمهورية وتصاديق مرور ووقود ورخصة قيادة عسكرية وعدد (11) طلقه 9 ملم، وأشار أن المتهم من خلال إستجوابه أقر بإرتكابه عدداً من الجرائم مستغلا بطاقته العسكرية وعلاقته ببعض الضباط والنافذين في الدوله.

ومضى إلى أن المتهم أقر بعمله في تهريب الذهب وتجارة الدولار وتهريب وتجارة الذخيرة بالإضافه الى إستخراج تصاريح المرور ورخص القيادة والأرقام الوطنية والجوازات وتراخيص المركبات مقابل الحصول على مبالغ مالية .

ووبحسب إعلام الدعم السريع،اكد الناطق باسم قوات الدعم السريع، أن المتهم اعترف بالاحتيال على الفتيات بممارسة الدعارة معهن والقيام بتصويرهن لغرض الإبتزاز .

الخرطوم(أخبار الخليج 365)