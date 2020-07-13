فاقت مشاهداتها (11) مليون .. سودانية تحصل على درع من اليوتيوب على قناتها المتخصصة في (التقاليد السودانية)

حصلت السودانية «ابتهاج عبد الماجد عوض الكريم» على درع الـ100 الف مشترك الفضي، كمنشىء محتوى خاص على قناتها المتخصصة في عرض «التقاليد السودانية» على يوتيوب، كثاني سودانية تحصل على هذا التميز.

حيث فاقت مشاهدات فيديوهاتها 11 مليون مشاهدة، و وصل عدد مشتركيها اليوم إلى 200 ألف مشترك.

وتتناول قناتها على اليوتيوب الموسومة بـ Om Mohammed العادات والتقاليد السودانية من ناحية العطور والحناء وكل ما يختص بوصفات الجمال الطبيعية إلى جانب المطبخ السوداني.

وبحسب صحيفة السوداني، يُذكر أن نجمة السوشيال ميديا « ابتهاج عبدالماجد» هي محامية سودانية تخرجت في كلية القانون من جامعة الخرطوم في العام 1998م، و كونها ربة منزل أم لأطفال تقيم بدولة قطر، استطاعت أن توظف مهاراتها وتطور من قدراتها، و تستفيد من أوقات فراغها لتحقق انجازاً باهراً على السوشيال ميديا.

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وهي حرم القانوني البارز د.«حسن سعيد المجمر»، رئيس قسم البحوث بمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان، وأحد مؤسسي قسم الحريات العامة وحقوق الإنسان بشبكة الجزيرة.

وينتج اليوتيوب جوائز تعرف باسم دروع اليوتيوب، وتعد اعتراف من شركة يوتيوب للقنوات الأكثر شعبية.

تهدف هذه الدروع إلى التعريف على أفضل نوعية من الفيديوهات الموجودة في موقع اليوتيوب، تستند على أعداد المشتركين في القناة.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)