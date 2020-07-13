وزير الاعلام يتعهد بالعمل لحل مشاكل الصحافة

رأس وزير الثقافة والاعلام الاستاذ فيصل محمد صالح اليوم اجتماعا ناقش قضية تكاليف طباعة الصحف وصناعة الصحافة بقاعة الوزارة، بحضور عدد من ناشري الصحف ورؤساء التحرير .

وأعلن الوزير اهتمام الحكومة بالصحافة وتقديمها الدعوة للناشرين للتفاكر حول تكلفة طباعة الصحف مؤكدا انه سيحمل كل التوصيات التي يخرج بها الاجتماع ويقاتل من أجلها مع كل الجهات ذات الصلة.

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ودعا وزير الثقافة والاعلام الأستاذ فيصل محمد صالح الى تكوين اتحاد للناشرين والى القيام بمبادرات من شانها مساعدة الدولة في الوصول الي حلول لمشاكل الطباعة والنشر، واكد ان جميع التوصيات ستكون محل دراسة بواسطة كل الجهات المختصة في الوزارة وفي مجلس الوزراء ووزارة المالية والجهات القانونية وغيرها لايجاد المعالجات اللازمة للمشاكل التي تشمل الطباعة واستيراد الورق والضرائب والقوانين والاعلان والتوزيع، مشيرا الي شروع الوزارة في تعديل عدد من القوانين لتتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية.

فيما تقدم ناشروا الصحف خلال مداخلاتهم بعدد من التوصيات من بينها تخفيض الضرائب والمساعدة في توفير الورق بسعر بنك السودان وتوزيع الاعلان الحكومي بعدالة وايقاف بعض الرسوم وانشاء مطبعة حكومية ودار للتوزيع وفتح منافذ للتوزيع…

وبحسب سونا، اعلن وكيل وزارة الثقافة والاعلام الأستاذ رشيد سعيد ان الوزارة ستستمر في التواصل مع الناشرين حتى يتم التوصل الي حلول تمكن الصحف من الصدور اليومي وبأسعار في مقدور المواطن، مشيرا الى ان الحكومة لم تتدخل حتى الان باي شكل من الأشكال في عمل الصحافة، وانها تسعى لان يكون الاعلان الحكومي موزعا بشكل عادل لكل الصحف، موضحا انه غير متشائم بشأن استمرار الصحافة الورقية في اداء رسالتها.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)