«جراء كلبة» بالخرطوم تصل سعر الواحدة إلى 14 ألف جنيها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وصلت أسعار جراء أنثى «الكلبة لولي» إلى 14 الف جنيهاً للواحد، بينما سعر ذكر لولي إلى 12الف جنيها، والتي تباع في أحد الأحياء وسط العاصمة السودانية الخرطوم، وفق العربية.

وذكرت المصادر رغم الظروف المعيشية الصعبة في السودان، والكم الهائل من الأولويات الضرورية، إلا أن هناك من يشتري.

وادهش العَرض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، وجاءت بعض تعليقاتهم “ما كان أخير ليهم خرفان أضحية”.

فيما لم يستغرب آخرون الأسعار باعتبارها هواية للبعض لايحسبون إشباعها بالفلوس.