تسريبات خطيرة ومفاجآت في قضية “الصندوق الماليزي” تضيع المحققين في حيرة من أمرهم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت تسريبات إعلامية، تفاصيل ومفاجآت بالجملة، حول المتهم في قضية الصندوق السيادي الماليزي الذي غسل مبالغ تجاوزت 9 مليار دولار عبر بنوك يملكها في جزر القمر.

وذكر حساب “شاهين الوثائقية” عبر سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، أن المتهم الأول بقضية الصندوق الماليزي هو نجل رئيس الوزراء السابق صباح جابر المبارك الصباح، حيث قام المتهم صباح جابر المبارك بسرقة الصندوق السيادي الماليزي بمبالغ تجاوزت 9 مليارات دولار بمشاريع وهمية أوهم بها ماليزيا عن طريق رئيس وزراء ماليزيا السابق، على أن تعود بالربح لهم ، وقاموا بتقديم أوراق مشاريع وهمية لكي يقوموا بالاستيلاء على أموال الصندوق.

وذكر الحساب أن المتهم الثاني هو حمد الوزان، صاحب شركة دريول للتجارة العامة، وشارك مع المتهم الأول بعملية غسل الأموال لإدخال الأموال المسروقة بطُرق قانونية.

وأسس المتهمان سوياً عدة شركات في جزر القمر، لغسل الأموال وتحويلها إلى الكويت بشكل قانوني لعدم إثارة الشبهات.

القضية كشفتها السلطات الماليزية وأرسلتها للكويت قبل ثلاثة أعوام، ولكن بجهود رئيس الوزراء السابق ووزير داخليته خالد الجراح، تم إخفاء القضية وإغلاقها كون المتهم ابن الرئيس.

وأثيرت القضية عالمياً ودخلت أمريكا والصين على خط المتضررين، فتم فتح ملف القضية من جديد لتبدأ المفاجآت الصادمة بالظهور.

فقد قام المتهم صباح جابر وشركائه بإرسال ممثل لأمريكا والصين للاقتراض منهم بضمان الصندوق السيادي ، وقاموا باقتراض أكثر من 4 مليار ليسرقوها.