مغرد شهير يكشف تفاصيل الشرط الذي وضعه منصور بن زايد لتصفية شقيقه أحمد!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف مغرد شهير على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن الشرط الذي وضعه منصور بن زايد لاغتيال شقيقه أحمد رئيس جهاز استثمار أبو ظبي، مشيراً إلى أن “شيطان العرب” محمد بن زايد أبدى موافقته على مطلبه.

وقال المغرد القطري بوغانم، في تغريدة رصدتها “وطن”: “على فكرة منصور بن زايد من شروطه في موافقة اغتيال شقيقه أحمد بن زايد رئيس جهاز استثمار أبوظبي أن يستحوذ على نادي مانشستر سيتي”.

وأضاف بوغانم: “وافق محمد بن زايد على الأمر، مقابل تصفية أحمد بن زايد وهذا ما تم فعليا، ذبحوا أخوهم مقابل الفلوس”.

وبرز اسم منصور بن زايد، في قضية الملياردير الهندي الهارب شيتي الذي وجه ضربة قاضية لأبوظبي في سرقة بنوكها.

وكشف برنامج ما خفي أعظم الذي بثته قناة الجزيرة القطرية الليلة الماضية عن تفاصيل تسريبات لمراسلات جرت بين “شيتي” ووكيل ديوان ولي عهد أبو ظبي، كانت إحداها بعد هروبه للهند في فبراير/شباط الماضي، واتهم فيها مؤسسات إماراتية بتزوير توقيعه وإنشاء شركات وهمية بقصد الاحتيال.

وأضاف أن “شيتي” كان جزءاً من شبكة تدير استثمارات لصالح “منصور بن زايد”، وترتبط باستثمارات مختلفة داخل الإمارات وخارجها في مجالات عدة، منها الصحية والمالية والعقارية، وكذلك العسكرية.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة بوغانم، مؤكدين أن حادثة اغتيال الشيخ أحمد كانت مدبرة، وأن أخوته قتلوه مقابل مصالحهم المادية والسياسية.