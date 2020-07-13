أنباء غير سارة… الصحة العالمية: لا عودة للحياة الطبيعية في المستقبل القريب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إن العديد من دول العالم يسير في الاتجاه الخاطئ فيما يتعلق بالتعامل مع فيروس كورونا الذي “لا يزال العدو الأول للبشرية، رغم أن ما تقوم به حكومات بعض الدول لا يعكس هذه الحقيقة”.

وذكر هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أن مدير المنظمة حذر من أن الأمور ستزداد سوءا إذا لم يتم الحفاظ على إجراءات التباعد الاجتماعي في الأماكن المزدحمة .

وأكد غيبرييسوس أن العالم لن يستعيد “ما كان عليه من وضع طبيعي في المستقبل المنظور”.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المدير قوله “اسمحوا لي أن أكون فجا في صراحتي.. عدد أكثر مما ينبغي من الدول يسير على الطريق الخاطئ والفيروس لا يزال العدو العام رقم واحد”.

وأضاف “إذا لم يتم اتباع التدابير الأساسية، فإن السبيل الوحيد لهذا الوباء هو التحول للأسوأ والأسوأ. لكن لا ينبغي أن يكون هذا هو الحال”.

وتجاوز عدد حالات الإصابة 13 مليونا في جميع أنحاء العالم اليوم الاثنين، وفقا لإحصاء رويترز، ليزداد بواقع مليون حالة في خلال خمسة أيام فحسب. وأسفرت الجائحة كذلك عن وفاة أكثر من نصف مليون شخص.