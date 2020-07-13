شركات الطيران تباشر رحلاتها غداً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تباشر غداً الثلاثاء شركات الطيران السودانية بدر وتاركو والمصرية للطيران والتركية وفلاي دبي ؛ رحلاتها من وإلى مطار الخرطوم وذلك تنفيذاً لقرار سلطة الطيران المدني الذي أعلنته الأسبوع الماضي بعد موافقة اللجنة الصحية العليا لجائحة كورونا والقاض بالفتح الجزئي للمطار مع ثلاث دول هي مصر وتركيا والإمارات.

وأكد السيد عصام الدين مدير شركة مطار الخرطوم الدولي في تصريح (لسونا) جاهزية المطار لاستقبال الرحلات الجوية القادمة من تلك الدول مع الالتزام بالإجراءات الصحية المطلوبة.