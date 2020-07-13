عاجل.. رئيس المجلس الانتقالي يمنح سفير الأردن وسام النيلين

الإثنين 13 يوليه 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي عمق ومتانة العلاقات السودانية الأردنية في كافة المجالات، ومنح رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى السودان محمود الخزاعلة وسام النيلين من الطبقة الاولى تقديرا وعرفانا لدوره في دفع وتعزيز العلاقات بين البلدين الى أفاق ارحب



وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا" جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمكتبه بالقصر الجمهوري سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى السودان محمود الخزاعلة بمناسبة انتهاء فترة عمله بالسودان.

Advertisements

ووصف سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى السودان محمود الخزاعلة في تصريحات صحفية العلاقات بين البلدين بأنها متميزة وتشهد تطورا في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لافتا الى حرص القيادة في البلدين على تطويرها والإرتقاء بها.

وقال " إننا حرصنا خلال فترة عملنا بالسودان كسفير على الإرتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين " مشيدا بالمرحلة الانتقالية التي يشهدها السودان، مشيرا إلى دور الجالية الأردنية في السودان ومساهمتها في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين ،معربا عن أمله في أن يعود السودان إلي دوره الريادي والمحوري في المنطقة.