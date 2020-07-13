حذر كبير وسط تجار الدولار .. سرية تامة في عقد الصفقات وإيقاف البيع بالهاتف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ساد الحذر تعاملات بيع وشراء الدولار في سوق العملات الأجنبية وسط الخرطوم. وقال متعاملون في النقد الأجنبي لـ (الانتباهة أون لاين) أن كثير من الصفقات صارت تعقد في سرية تامة وبعيداً عن أعين الرقيب، وذلك بعد المتابعة اللصيقة التي فرضتها السلطات في الآونة الأخيرة. وقال أحد التجار إن عمليات البيع والشراء توقفت عبر الهواتف لإحتمال وجود رقابة عليها وصارت العمليات تتم بالاتفاق المباشر بين البائع والمشتري تفادياً للمطاردات. وبحسب التاجر فإنه تم تداول الدولار في تعاملات يوم الاثنين 13 يوليو 2020م بـ (146) جنيهاً، الريال السعودي (39) جنيهاً، الدرهم الإماراتي (41) جنيهاً، اليورو (162) جنيه، الجنيه الإسترليني (181) جنيه، الدينار الكويتي (268) جنيه، الجنيه المصري (9.30) جنيه، الريال العماني (229) جنيه، الدينار البحريني (217) جنيه، الدينار الليبي (51) جنيه، الريال القطري (40) جنيه.