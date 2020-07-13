مسؤول أمريكي سابق يفجر “مفاجأة مدوية” بشأن الصين والأسلحة النووية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

صرح نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق والرئيس الحالي لجمعية الحد من التسلح، توماس كنتريمان، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تتعامل مع الصين بشكل جدي بشأن نزع السلاح النووي، حيث تدلي ببيانات ساخرة في محاولة لتغيير موقف بكين.

وقال كونتريمان لوكالة “سبوتنيك”: “مراقبة الأسلحة النووية هو عمل مهم، لا ينبغي أن يكون موضوع عبارات ساخرة تهدف إما إلى إحداث تأثير سياسي محلي أو يبدو أنها مصممة لإحراج دولة أخرى بطريقة ما وإرغامها على تغيير موقفها”.

وأشار إلى أن “الصين كانت على استعداد دائم للمشاركة في المناقشات حول مراقبة الأسلحة النووية في صيغة “بي-5″ (الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي)، لكنها لم تر أي سبب للدخول في صيغة ثلاثية مع الولايات المتحدة وروسيا، خاصة وأن الولايات المتحدة لم تقدم أي أفكار جادة للتفاوض”.

وأضاف: “يبدو أنه لم يقرأ أحد في وزارة الخارجية الأمريكية البيان الصيني قبل إصدار بيانهم”.

يقول: لا أحد في إدارة ترامب مستعد لمناقشة إمكانية تخفيض الترسانة الأمريكية إلى حجم الترسانة الصينية.