خطر مميت يهدد بوقف العمل في مطار الكويت الدولي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أفادت مصادر رفيعة المستوى بأن هناك خطر كبير يهدد بتوقف العمل في مطار الكويت الدولي.

وأوضحت المصادر لصحيفة “القبس” الكويتية أن مطار الكويت بات مهدداً بالإغلاق، عقب موجة الاستقالات الجماعية التي شهدتها إدارة سلامة الطيران، التي تمثل العصب الأساس لإدارة الطيران المدني.

ووفق المصادر، فقد تقدّم 6 من العاملين في الإدارة بكتاب يطلبون فيه إعفاءهم من مناصبهم الإشرافية، نتيجة ما أسموه “مؤامرات ودسائس ومغالطات تحاك ضد العاملين في الإدارة”.

وأضافت المصادر أن منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) تملك سلطة إغلاق أي مطار في العالم بجرّة قلم، في حال علمها بوجود شكاوى وقصور في إدارة سلامة الطيران، وستتحرك فور علمها باستقالة الأعضاء.

يشار إلى أن هناك مخاوف من أن يواجه مستوى سلامة الطيران في الكويت هزات لا تحمد عقباها، نتيجة التدخلات غير المسبوقة من المكتب الاستشاري الفني التابع لرئيس الطيران المدني في إدارة سلامة الطيران.

وحذرت المصادر من أن “إيكاو” تراقب عن كثب، وبحذر، آخر التطورات في الطيران المدني الكويتي، ومدى تأثيرها في سلامة الطيران، وقد تكون هناك تطورات خطيرة تصل إلى حد إيقاف مطار الكويت عن العمل.

يذكر أن المستقيلين الستة أشاروا في كتاب الاستقالة إلى أن “النتائج الدولية المرموقة التي حققتها أقسام إدارة سلامة الطيران، وتفخر بها الكويت، لم تشفع لها أمام أساليب التشكيك في جميع مديري الإدارة المتعاقبين وضرب سمعة الإدارة، لمآرب تصب في مصلحة البعض”.

في سياق متصل، أفاد وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي، مبارك الحريص، أمس الأحد، أن الاستعدادات التي تجريها لعودة الرحلات التجارية إلى مطار الكويت الدولي الشهر المقبل، مطمئنة وسليمة.

وذكرت صحيفة “الجريدة” الكويتية، أن تصريحات الحريص جاءت على هامش اجتماعه مع مسؤولي الإدارة العامة الطيران المدني، لمتابعة خطة إعادة تشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي، في أغسطس/آب المقبل.