“جاهزون للعمل العسكري”… رسالة نارية من “حزب الله” العراقي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت كتائب حزب الله العراقية، أمس الأحد، “كامل الجهوزية للعمل العسكري الواسع لإجبار القوات الأمريكية على الخروج من البلاد”.
وقال المسؤول الأمني في كتائب حزب الله العراقية أبو علي العسكري: “ليعلم الأمريكان يقينا، أن قرار إخراجهم لا رجعة فيه، ولا تساهل، ولا تجزئة، ولن يستطع أي كان تطمينهم أو حمايتهم”.
وأضاف العسكري: “لابد من استمرار المقاومة بالضغط الشعبي والسياسي والإعلامي الأمني مع كامل الجهوزية للعمل العسكري الواسع حتى يرضخ هؤلاء (الأمريكان) القتلة إلى إرادة الشعب”، متابعا: “إنهم (الأمريكان) لا يفهمون إلا لغة القوة وكسر والإرادة ونحن لها”.
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