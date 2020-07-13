“جاهزون للعمل العسكري”… رسالة نارية من “حزب الله” العراقي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت كتائب حزب الله العراقية، أمس الأحد، “كامل الجهوزية للعمل العسكري الواسع لإجبار القوات الأمريكية على الخروج من البلاد”.

وقال المسؤول الأمني في كتائب حزب الله العراقية أبو علي العسكري: “ليعلم الأمريكان يقينا، أن قرار إخراجهم لا رجعة فيه، ولا تساهل، ولا تجزئة، ولن يستطع أي كان تطمينهم أو حمايتهم”.

وأضاف العسكري: “لابد من استمرار المقاومة بالضغط الشعبي والسياسي والإعلامي الأمني مع كامل الجهوزية للعمل العسكري الواسع حتى يرضخ هؤلاء (الأمريكان) القتلة إلى إرادة الشعب”، متابعا: “إنهم (الأمريكان) لا يفهمون إلا لغة القوة وكسر والإرادة ونحن لها”.