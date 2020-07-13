تركيا تهدد بتنفيذ عملية عسكرية واسعة إذا لم ينسحب الجيش الليبي من سرت

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الاثنين، أن عملية عسكرية سوف يتم تنفيذها في حال عدم انسحاب قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر من مدينة سرت الساحلية.

أنطاكيا – سبوتنيك. وقال في حوار مع قناة “تي آر تي” التركية إنه “يجب تسليم سرت والجفرة لحكومة الوفاق الليبية وقد يتم تنفيذ عملية عسكرية حال عدم الانسحاب من سرت”، موضحًا أنه تم تقديم اقتراحات “حكومة الوفاق حول أزمة ليبيا لموسكو وقد نعقد اجتماعا على مستوى الخبراء وآخر على مستوى الوزراء”.

وأبدى جاويش أوغلو أيضًا استعداد بلاده بدء التنقيب في منطقة شرق المتوسط، وفقا لـ”اتفاقية أنقرة مع حكومة الوفاق”، وأيضا الاستعداد للعمل مع شركات من دول أخرى في هذا الشأن.

كما هاجم موقف باريس مجددا في ليبيا، وقال إن “فرنسا بدأت تتصرف بشكل هستيري بعد هزيمة حفتر في ليبيا”.

وكان جاويش أوغلو قال في مؤتمر صحفي مشترك من نظيره الألماني هايكو ماس في برلين: “نريد العمل مع الدول الأخرى في ليبيا بما فيها فرنسا… الحل السياسي هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية”.

وأوضح أن بلاده “تقدم استشارات عسكرية للحكومة الليبية في إطار الاتفاق المبرم معها”، منتقدا في الوقت نفسه فرنسا التي “تزود حفتر بالسلاح وهذا لا يتم الحديث عنه”، في إشارة إلى قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر.