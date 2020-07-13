مصادر تتحصل على ترشيحات المؤتمر السوداني للحكومة والدقير للخارجية

دفع حزب المؤتمر السوداني ـ أحد مكونات الحرية والتغيير ـ بمحمد حسن عربي الناطق الرسمي بأسم الحزب مرشحاً لمنصب والي شمال دارفور، ورئيس الحزب بولاية سنار الماحي محمد سليمان لتوالي منصب والي الولاية.

وحصل المؤتمر السوداني على منصب الوالي في ولايتين “سنار وشمال دافور”.

وكشف مصدر رفيع بالحزب بحسب صحيفة آخرلحظة، أن المشاورات جارية داخل الحرية والتغيير لمنح الحزب حقيبة الخارجية، ولم يستبعد تولى عمر الدقير رئيس الحزب منصب وزير الخارجية في حال حسم لصالح الحزب.

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فيما حسم رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك مساء أمس (الأحد) اختيار “13” والياً فيما لا تزال المشاورات جارية فى “5” ولايات.

وأعلن المجلس المركزي لحزب المؤتمر السوداني، أمس (الأحد) مشاركة عضوية الحزب في مجلسي السيادة والوزراء، ودعا أجهزة الحزب إلى “السعي لجعل ذلك ممكناً” وأعلن أنه تم تحويل القرار للمكتب السياسي ليبذل جهده في النقاشات مع الحكومة والحرية والتغيير لترشيح عضوية كفؤة من الحزب في المواقع التنفيذية الممكنة في مجلس الوزراء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)