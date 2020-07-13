جولة داخل مراكز بحري تكشف استقرار الأوضاع في اليوم الثاني لامتحان الأساس

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التاريخ: 13-يوليو-2020
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تفقد مدير عام التعليم بولاية الخرطوم الأستاذ محمد ابراهيم علي برفقة مدير الإدارة العامة لمرحلة الأساس الأستاذ حمزة الفحل تفقدا سير امتحانات شهادة الأساس في يومها الثاني بمحلية بحري .حيث اطمأن على استقرار الأوضاع وهدوئها بمراكز مدرسة الزاكياب الأساسية بنين / بنات ، ومركز التبن بنين / بنات بمنطقة أم القري ، ومدرسة الحلفايا بنين ومركز سعد بن معاذ بنين / بمنطقة الكدرو، ومركز مدارس زائد الخير الخاصة /بنين، كما وقف المدير العام على كنترول امتحانات محلية بحري بإدارة القياس والتقويم التربوي .
وأكد مدير الإدارة العامة لمرحلة الأساس حمزة الفحل استقرار وهدوء الأوضاع في مخلتف مراكز الامتحانات بولاية الخرطوم، وقال إن الجولة التى شملت عدداً من مراكز امتحانات شهادة الأساس بمحلية بحري كشفت استقرار تام لسير الإمتحان في يومه الثاني ، وقطع “الفحل” بعدم ورود أي بلاغات تعرقل سير الإمتحان من كل المراكز بالولاية.
وطمأن “الفحل” الأسر على حرص إدارته لتطبيق الإشتراطات الصحية اللازمة التى انطلقت بها مراكز الإمتحانات منذ يوم أمس ، كما شدد على ضرورة الإلتزام بالإرشادات الصحية لكل المتواجدين داخل مراكز الامتحان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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