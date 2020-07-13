مدرب المريخ يتسلم نتيجة فحص (كورونا) ويترقب التذكرة

التاريخ: 13-يوليو-2020
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تفيد مصادر أن التونسي أمين المسلمي المدير الفني للمريخ تسلم أمس نتيجة فحص فيروس كورونا الذي خضع له بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث جاءت النتيجة (سلبية).
وكان المسلمي خضع للفحص في إطار ترتيباته للحضور للسودان للإشراف على تحضيرات فريقه لاستكمال الموسم الحالي والتي انطلقت أمس بإشراف بقية الطاقم الفني. ويترقب المدرب التونسي بحسب صحيفة الصيحة، استلام التذكرة حتى يستقل أول رحلة ويعود إلى الخرطوم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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