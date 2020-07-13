أبوجريشة: سأترشّح لرئاسة المريخ ولن نتركه يضيع وهذه تفاصيل القائمة

أكّد عادل أبوجريشة أنّه سيتقدّم الصفوف ويترشّح لرئاسة نادي المريخ في الفترة المقبلة، مبيناً أنّ دافعه الأساسي إعادة النادي إلى مكانه الريادي والطبيعي بعد أنّ لحق به ضررٌ كبير خلال السنوات الثلاث الماضية.

وقال أبوجريشة في تصريحاتٍ لمصادر إنّ الترشّح حقٌ مشروع للجميع، مشيراً إلى أنّه ابن النادي وارتبط بالكيان لمدة أكثر من”47″ عامًا منذ البداية كلاعبٍ عام 1973، ثم إدارياً لـ “20” عاماً من 1996 إلى 2016.

وأوضح أبوجريشة ”رغم بعدي عن السودان لكنّ ظللت مراقباً للوضع في المريخ، النادي أصبح يحتاج إلى تدخلٍ وعلاجٍ سريع، وقد بدأتُ في ترتيب أموري للترشّح منذ حوالي شهرين، مع مجموعة من أبناء المريخ.

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وأضاف ”مجموعتنا تكوينها 50% من أعضاء مجالس إدارات سابقة عملوا في القطاع الرياضي ودائرة الكرة، و50% من قدامى اللاعبين الذين تمرّسوا على العمل الإداري والفني إضافةً إلى جزءٍ من الشباب الذين نسعى إلى منحهم الخبرات ليقودوا النادي مستقبلا”.

وأكّد أبوجريشة بحسب صحيفة الصيحة، أنّه اكتسب خبراتٍ كبيرةٍ من خلال نيله ثقة العمل مع 7 رؤساء سابقين في نادي المريخ بدايةً من خالد حسن عباس ثم ماهل أبوجنة وتاج السر محجوب ومحمد الياس وجمال الوالي وأسامة ونسي، مبيناً أنّه يكفيه أنّ كلّ رئيس جاء إلى المريخ كان يطالب به للعمل إلى جانبه.

وأضاف ”لستُ مهموماً بالبقاء في رئاسة النادي بقدر رغبتي في أنّ يستفيد النادي من خبراتي التراكمية، وألاّ نترك المريخ يضيع بسبب من لا يعرفون قدره ومكانته، المهم إعادة النادي لمكانه الطبيعي وبعدها نمنح الفرصة للشباب لقيادته”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)