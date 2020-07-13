تدابير لحل مشاكل النزاعات بين المزارعين والرعاة بشمال كردفان

التاريخ: 13-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة عقد وإلي ولاية شمال كردفان المكلف اللواء الركن الصادق الطيب عبدالله اجتماعاً بمكتبه بأمانة الحكومة صباح اليوم ضم مدير شرطة الولاية والمدير التنفيذي لمحلية شيكان وأمير إمارة البديرية. وبحث الاجتماع قضايا الموسم الزراعي والقضايا الأمنية فيما يتعلق بالنزاع بين المزارعين والرعاة الذي يحدث في موسم الخريف. وأشار أمير إمارة البديرية إلى جهود الأمارة في منع الاحتكاكات ،متطرقاً إلى الترتيبات المتعلقة بمؤتمر الصلح بين منطقتي أم جربة والوزين. Advertisements وأشار المدير التنفيذي لمحلية شيكان موسي مكي الضو إلى الخطة التي وضعت بين المحلية وشرطة الولاية لتأمين الموسم الزراعي ومنع الاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين لضمان إنجاح الموسم الزراعي بجانب العمل على تعزيز رتق النسيج الاجتماعي. فيما أكد مدير شرطة الولاية اللواء شرطة دكتور حسن حامد احمد جاهزية الشرطة لحسم التفلتات الأمنية وذلك بتوفير قوة مشتركة لحفظ الأمن والاستقرار وعدم التهاون في تطبيق القانون. وأشار وإلي شمال كردفان المكلف اللواء الركن الصادق الطيب عبدالله بحسب سونا، إلى أهمية التعايش السلمي في مناطق الولاية والعمل على فرض هيبة الدولة وتفعيل القوانين للمحافظة على أمن وسلامة المواطنين . ووجه سيادته بضرورة انتشار الشرطة في المنطقة والعمل على تعزيز السلم المجتمعي. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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