عاجل.. تسجيل 7 حالات وفاة و67 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 13 يوليه 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السودانية فى بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر اليوم الاثنين، تسجيل (67) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة في السودان إلى (10316) حالة، في حين تم تسجيل (7) حالة وفاة، وتماثل (62) حالة للشفاء.

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وكانت وزارة الصحة السودانية، قد أعلنت فى وقت سابق، عن تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 8 وفيات، فيما تم شفاء 77 حالة، وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 10 آلاف و 204 حالات، بينها 649 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 5277 شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.