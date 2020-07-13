مؤشر الخرطوم للأوراق المالية يغلق مستقراً

الخليج 365 : أغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم مستقرا عند 17150.226 نقطة . ومقارنة بتداول اليوم مع أمس فقد إنخفض حجم التدول اليوم من 110,156,985 جنيها 70,224,517 جنيهاً بنسبة إنخفاض بلغت (36)%. وإنخفاض عدد الأوراق المالية المتداولة من 193,377 إلي 123,146 ورقة بنسبة إنخفاض بلغت (36) % .وإرتفاع عدد الصفقات المنفذة من 42 إلي 117 صفقة بنسبة إرتفاع بلغت 178% . وشهدت حركة الاسعار في قطاع الشهادات الإستثمارية إرتفاع سعر إصدارتين واستقرار سعر 6 إصدارات وذلك من جملة 8 إصدارات تم تداولها خلال اليوم .

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