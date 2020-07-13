شاهد بالصور: حادث مروري مؤلم بكبرى المنشية….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حادث مروري مؤلم بكبري المنشية الذي يربط بين الخرطوم وشرق النيل، وكانت نتيجة عن اصدام 6 مركبات وإنقلاب 2 هايس، ولم تكن هناك تفاصيل عن الوفيات والإصابات…



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