الاﻃﺒﺎء اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ: ﻗﺮار اﻗﺎﻟﺔ اكرم التوم (مجحف)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ﻭﺻﻔﺖ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻻﻁﺒﺎء ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻗﺎﻟﺔ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺩﺍﻛﺮﻡ ﺍﻟﺘﻮﺭ ﺑﺎﻟﻤﺠﺤﻒ ﻭﻁﺎﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺩ.ﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﺑﺄﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺋﺘﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺛﻮﺭﺗﻪ ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ ﺣﻴﺜﻴﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ .
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﺠﺤﻒ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻟﻮﺯﻳﺮ ﻧﺮﻯ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ« ﺑﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﺖ ﺑﻌﺪ ﺟﻬﻮﺩﻋﺪﻳﺪﺓ ﻟﺒﻨﺎء ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻋﻠﻲ ﺍﻧﻘﺎﺽ ﻣﺎ ﻭﺭﺛﺘﻪ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻻﻧﻘﺎﺫ .
ﻭﺷﺪﺩﺕ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻻﻁﺒﺎء ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺇﺟﺮﺍء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺷﻔﺎﻑﻭﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺗﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓﺍﻟﺼﺤﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻧﺠﺎﺯ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺩﻭﻟﺔﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻻ ﺍﻟﺸﺨﻮﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﺪﻭﺭﺳﺔ.
ﻭﻧﻮﻫﺖ ﺍﻟﻰ ﺃﻥﺗﺮﺷﻴﺢ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺃﻛﺮﻡ ﻟﻤﻨﺼﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺗﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﻼﻁﺒﺎء ﻭﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻷﻁﺒﺎء ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻛﺠﺰء ﺃﺻﻴﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻴﺮﻓﻊ ﻛﻤﺮﺷﺢ ﻭﺣﻴﺪ ﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ، ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺃﻥ ﺗﺮﺷﻴﺤﻪ ﺟﺎء ﻭﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﺑﺼﺮﺍﻣﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻭﺻﻞ ﺣﺎﻓﺔ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﻌﺎﻭﻝﻫﺪﻡ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺧﺼﺨﺼﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﻬﺠﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ.(الجريدة)
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