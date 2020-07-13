ساطع الحاج: مايحدث من صراع داخل تجمع المهنيين مخطط لتفكيك قوى الحرية والتغيير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ﻗﻄﻊ ﺍﻻﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮﻱ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﻁﻊ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺃﻥ ﻣﺎﻳﺤﺪﺙ ﻣﻦ ﺻﺮﺍﻉ ﺩﺍﺧـﻞ ﺗﺠﻤﻊﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻫـﻮ ﻣﺨﻄﻂ ﻟﺘﻔﻜﻴﻚ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ، ﻭﺃﺭﺟﻊ ﺫﻟﻚ ﻷﻧﻬﺎ ﺍﻟﻀﻠﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.
ﻭﺃﻋﺘﺒﺮ ﺳﺎﻁﻊ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺃﻥ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺷﺮﻛﺎء ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺧﺮﺍً ﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺃﺷﺮﺍﻗﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﻣﺎﻓﻌﻠﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟـﻮﺯﺭﺍء ﺩﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﻟﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲﻣﻌﺎﺻﺮ ﻓﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ.
ﻭﺃﺷــﺎﺭ ﺍﻟـﻰ ﺃﻥ ﺣـﻤـﺪﻭﻙ ﺃﻋﺎﺩ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ .
ﻭﻗﻠﻞ ﺳﺎﻁﻊ ﻣﻦ ﻣﺎ ﺃﺛﻴﺮ ﺑﺄﻥ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺳﻴﻌﻮﺩ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، ﻭﺃﺭﺩﻑ ﻻ ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺳﻴﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ.ﻭﺗﺤﻔﻆ ﺳﺎﻁﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺎﻟﺖ ﺳﺒﻌﺔ ﻭﺯﺭﺍء .
ﻭﺩﻋﺎ ﺳﺎﻁﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺗﻮﻗﻊ ﺣﺪﻭﺙ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﺴﺒﺐﻣﺎ ﻭﺻﻔﻪ ﺑﺎﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻣﻨﻮﻫﺎً ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺍﺫﺍ ﺗﻢ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺼﺎﺭﻡ ﺑﺎﻟﻮﺛﻴﻘﻪ ﻟﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﺫﻟﻚ .
ﻭﺃﻛﺪ ﺳﺎﻁﻊ ﺃﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺘﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓـﻲ ﺟﻮﺑﺎ ﻫـﻮ ﺃﺷﺒﻪ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻀﻼً ﻋﻦﺃﻧﻪ ﺇﺗﻔﺎﻗﺎً ﺟﺰﺋﻴﺎً، ﻭﺣﺬﺭ ﻣﻦ ﻋﺪﻡﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.
ﻭﺫﻛﺮﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﺃﻣﺮﺍً ﺃﻳﺠﺎﺑﻴﺎً ﻭﺃﻛﺪ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﺳﻴﻀﻄﺮﻭﻥ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﻪﺍﻟـﺪﺳـﺘـﻮﺭﻳـﺔ ﺣــﺎﻝ ﺗــﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊﺃﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕﺑﺠﺎﻧﺐ ﺃﻧـﻬـﺎ ﺣــﺪﺩﺕ ﺃﻋﻀﺎءﻣﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍء.
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