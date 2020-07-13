مصرع وإصابة العشرات في محاولة فض اعتصام كتم….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شهدت منطقة كتم بولاية شمال دارفور محاولة عنف وترويع للمواطنين المعتصمين من قبل قوة عسكرية حاولت فض الاعتصام بالقوة الجبرية، مما أدى لحرق رئاسة الشرطة والقسم مخلفين ١٣ مابين قتيل وجريح بين المواطنين، تزامنا لزيارة وفد للمنطقة، واتهم مواطنون الشرطة بالحادثة، وقاموا بحرق رئاسة شرطة المحلية، ونسبت اتهامات أخرى الحادثة للحركات المسلحة.

في السياق اتهم عبدالواحد محمد نور قوات الدعم السريع بفض الاعتصام بحسب تغريدة له عبر تويتر، وتم قطع شبكة الاتصال من المنطقة عقب الحادثة، وبينت مصادر لـ(الجريدة) أن المعتصمين عادو لمحيط الاعتصام من جديد لمواصلة الضغط السلمي من أجل تحقيق المطالب. المادة السابقة ضبط تانكر وقود مهرب بولاية الخرطوم…. المقالة القادمة ساطع الحاج: مايحدث من صراع داخل تجمع المهنيين مخطط لتفكيك قوى الحرية والتغيير

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