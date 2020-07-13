شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تمكنت الادارة العامة للشرطة الأمنية بولاية الخرطوم من ضبط تانكر وقود وشرعت في اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة المتورطين. وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن خلفية البلاغ تعود لتوفر معلومات للادارة عن قيام شخصين بالحصول على الوقود بصورة غير قانونية وعرضه للبيع بالسوق الأسود وبناء على ذلك تحرك فريق استخباري لتأكيد المعلومة وضبط الجناة فتم تتبع حركة المركبة بصورة لصيقة وخلال شروع اثنين من المتهمين وهما سائق التانكر ومساعده في التحرك من إحدى محطات الوقود تم ضبطهما وبالتحري معهما اتضح عدم وجود المستندات القانونية المطلوبة فتم اقتياد المركبة إلى قسم شرطة جبل أولياء واتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة 57 من القانون الجنائي في مواجهة المتهمين توطئة لتقديمهما للعدالة. المادة السابقة وجدي صالح: لا نصادر أموال المواطنين نحن نستردها من العصابات التي قامت بنهبها!! المقالة القادمة مصرع وإصابة العشرات في محاولة فض اعتصام كتم….

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط تانكر وقود مهرب بولاية الخرطوم…. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.