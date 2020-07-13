مبارك الفاضل: زيادة المرتبات رشوة سياسية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل إن لجنة إزالة التمكين تتلقى معلوماتها وتتخذ قراراتها بناءً على “ونسة بيوت البكاء”، وأكد أن اللجنة لا تمتلك معلومات عن مكان الفساد، وأضاف: “كل الكلام الحاصل في التمكين نتيجة عدم معرفة، ناس عايشين على ونسة بيوت البكاء ويتخذوا بناءً عليها قرارات”.

وأكد الفاضل في حوار مع (السياسي) – يُنشر لاحقاً – امتلاكه صورة من أي مستند في الدولة. وتحدَّى الفاضل أن يكون لدى رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك معرفة بالمعلومات التي يعرفها عن أوضاع الاقتصاد والفساد.

ووصف التعديل الوزاري الأخير بأنه مجرد تكتيكات لن تُغيِّر الواقع، مؤكداً أن الأمر أكبر من تغيير وزراء الحكومة ويتطلب وحدة في الصف والبرنامج.

وشن الفاضل هجوماً على الحكومة وتحالف الحرية والتغيير، وأكد أن الحاضنة السياسية للحكومة انهارت وليس لديها برنامج، فضلاً عن أن الوثيقة الدستورية معيبة.

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وقال إن وزير المالية المستقيل إبراهيم البدوي ارتكب أخطاء أثناء توليه لمنصبه. وتمثلت أخطاء البدوي بحسب الفاضل في عدم استقالته عندما رفضت الحرية والتغيير تمرير برنامجه بجانب زيادة المرتبات وعدم المضي في دعم الإنتاج.

ووصف زيادة المرتبات بأنها رشوة سياسية تم اتخاذها نتيجة لتدني شعبية الحكومة مما أدى إلى زيادة التضخم وصعبت عملية الإصلاح.

وشدد الفاضل على أنه غير نادم على مشاركته في حكومة الإنقاذ، واتهم الرئيس المعزول عمر البشير بأنه كان أكبر داعم وحامٍ للفساد.

المصدر:جريدة السياسي