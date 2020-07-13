المؤتمر السوداني يرشح الدقير لتولي منصب وزير الخارجية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دفع حزب المؤتمر السوداني ـ أحد مكونات الحرية والتغيير ـ بمحمد حسن عربي الناطق الرسمي بأسم الحزب مرشحًا لمنصب والي شمال دارفور ،ورئيس الحزب بولاية سنار الماحي محمد سليمان لتوالي منصب والي الولاية .

وحصل المؤتمر السوداني على منصب الوالي في ولايتين “سنار وشمال دافور ”

وكشف مصادر رفيع بالحزب لـ(آخرلحظة ) أن المشاورات جارية داخل الحرية والتغيير لمنح الحزب حقيبة الخارجية ،لم يستعد عمر الدقير رئيس الحزب تولى منصب وزير الخارجية في حال حسم لصالح الحزب.

فيما حسم رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك مساء أمس (الأحد) أختيار “13” والياً فيما لاتزال المشاورات جارية فى “5” ولايات.

وأعلن المجلس المركزي لحزب المؤتمر السوداني، أمس (الأحد) مشاركة عضوية الحزب في مجلسي السيادة والوزراء، ودعا أجهزة الحزب إلى “السعي لجعل ذلك ممكناً”وأعلن أنه تم تحويل القرار للمكتب السياسي ليبذل جهده في النقاشات مع الحكومة والحرية والتغيير لترشيح عضوية كفؤة من الحزب في المواقع التنفيذية الممكنة في مجلس الوزراء.

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