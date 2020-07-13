ابحثوا عن هذا الرئيس للهلال!.. بقلم بابكر مختار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*باختصار!

*ابحثوا عن هذا الرئيس لنادي الهلال!

*اتركوا قليلا حكاية الرؤساء الذين يمتلكون المال ويدخلون الديار من بوابة الصرف علي النادي الكبير وابحثوا عن رئيس من العهد النبيل!

*وضع الان السيد الدكتور اشرف سيداحمد الكاردينال قدميه علي عتبة الخروج من بوابة البيت الكبير بعد ان قدم سنوات مضيئة في البيت الازرق وحفر لاسمه باحرف من نور وحقق ما لنم يسبقه عليه احد في البيت الهلالي شئنا ام ابينا حيث ان هذا الرجل حول استاد الهلال الي جوهرة مفخرة وهي البصمة الوحيدة التي حفرت في جدار التاريخ الازرق منذ العام ست وستون وتسعمائة والف حيث كتب نفر كريم من ابناء الهلال اسمائهم في سجل الخالدين باكمال العمل في مشروع استاد الهلال العظيم ليصبح واحدا من اهرامات العمل الرياضي ليس في السودان فحسب وانما في القارة الافريقية بطولها وعرضها ومن شمالها الي جنوبها حيث تندر الاندية التي تمتلك ملاعب خاصة واستادات وبالتالي فان الاوائل الذين دخلوا التاريخ باكمال هذا الصرح العظيم قبل اكثر من نصف قرن ليأتي السيد الدكتور اشرف الكاردينال ويحول ذلك المبنى التاريخي الي تحفة معمارية حقيقية واضاف اليها الكثير من الجماليات والكثير جدا من المنشاءات التي ستفيد مسيرة النادي كثيرا في مقبل الايام اذا سخر الله من يستطع ان يحدثها ويفعل العمل فيها خصوصا مستشفى الهلال لاصابات الملاعب وهو الاول من نوعه في القارة الافريقية كما قال الدكتور التونسي الذي وضع دراسة لمستشفى الهلال وقطع بانها يمكن ان تكون مورد دخل خرافي للنادي اذا تمكن من استثمارها بشكل مثالي وتوفرت لها العناصر المطلوبة من اجهزة ومعدات وكادر بشري متخصص في اصابات الملاعب حيث ستغني السودان والدول المجاورة من السفر الي جهات عديدة متخصصة في الاصابات المنتشرة في الملاعب المختلفة!

*نعم..الكاردينال علي اعتاب الخروج من النادي الكبير بعد ان ابلى بلاء حسنا وقدم كتابه بيمينه رغم الاخفاقات والفشل في ملفات ابرزها الجانب الفني وهذا شيء طبيعي في عالم كرة القدم السودانية ولكن بصمة الرجل لن تمحوها الايام بل ستظل خالدة الي الاجيال القادمة وستكون بمثابة تحدي حقيقي لمكل رئيس تحدثه نفسه بان ياتي ويخلف الكاردينال اليوم او غدا او بعد مائة عام لان التاريخ لا ينسى والاجيال تتناقل الاشراقات والانجازات جيلا بعد جيل وبالتالي فان خروج الكاردينال يعني انهدام ركن فخيم في البيت الازرق وفي هذا التوقيت رغم القناعة بان حواء الهلال ولود ولن تعقم عن انجاب من يخلف الكاردينال في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد والارتفاع الجنوني للدولار والذي اقعد الجنيه السوداني وجعله لا يقوى علي سد الرمق!

*كبار الهلال الذين يجتهدون كثيرا هذه الايام في ايجاد البديل الذي سيخلف الكاردينال ويحل محله ويحمل حملا ثقيلا كان علي كتفيه حيث ظل الكادرينال يحمل هم الهلال وحيدا يدفع دفع من لا يخشى الفقر لاجل ان يكون ناديه في الثريا وبلغ الرجل مرحلة ان جعل الهلال منطقة خالية من الديون وهي ايضا لم يسبقه عليها احد في العشرين عاما الاخيرة حيث ظل الهلال وطوال السنوات الفائتة في عهود الارباب صلاح ادريس والامين البرير والباشمهندس يوسف احمد يوسف شيخ العرب والسلطان الباشمهندس الحاج عطا المنان منطقة ملغومة بالديون محليا وخارجيا ولكن افلح الكاردينال في حلحلة تلك الديون رغم وقوعه في بؤرة الوكلاء والمشاكل الاخيرة التي خلفتها التعاقدات الخاطئة مع بعض المدربين واللاعبين الاجانب والذين وصلوا الفيفا ولجنة الانضباط الدولية الا ان الكاردينال عالج تلكم المشاكل في نهاية المطاف وهي من النقاط السوداء التي احتسبت في مسيرته!

*كبار الهلال الان مطالبون بالبحث عن رئيس يمتلك كاريزما الراحلين الطيب عبدالله وقاهر الظلام عبدالمجيد منصور وكلاهما لم يكن يمتلك من المال ما امتلكه الثنائي الارباب والكاردينال ولكنهما قادا سفينة الازرق من نجاح الي نجاح وبلغا مرحلة في بطولة الابطال الافريقية لم يصل اليها الكاردينال وقبله الارباب رغم(كوتات) المحترفين والصرف الخرافي عيل فري قكرة القدم خلال سنوات ليست بالقليلة ماي عني ان كاريزما الرئيس يجب ان تكون حاضرة في خيارات كبار الهلال للمجلس القادم..ونواصل بحول الله.

اخر الرميات

*الهلال يحتاج لرئيس يمتلك كارزيما وشخصية وقدرة علي قيادة سفينة النادي بحكمة وحنكة ادارية وقدرات كبيرة علي جمع كلمة الاهلة علي قلب رجل واحد رغم صعوب المهمة خصوصا وانه من الصعب ايجاد رئيس يمتلك قدرات مالية كما الحال لدى الكاردينال وليس ذلك فحسب بل يسخره الله لخدمة الكيان وان يدفع له بسخاء كما فعل الرئيس المعتزل حديثا!

*اللهم سلم البلاد والعباد..امين.

*تعالوا بكره!