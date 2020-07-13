شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت سلطة الطيران المدني السوداني اليوم، عن عودة رحلات الركاب بين الخرطوم ودول: الإمارات وتركيا ومصر كمرحلة أولى لعودة التشغيل بمطار الخرطوم الدولي غداً الثلاثاء.

وقالت في نشرة اليوم لها الإثنين، إن الرحلات من الدول التي لا تزال مطاراتها تحت الإغلاق بسبب جائحة كورونا ستتم إضافتها تباعاً بعد فتح مطاراتها أمام رحلات الركاب التجارية وستتم معالجة الرحلات حالة بحالة، ونوهت إلى أنه الرحلات تسمح بالتوقفات التقنية بدون نزول الركاب، كما أن الركاب السودانيين والأجانب ذوي الأصول السودانية سيخضعون لفحص كورونا عند الوصول الى مطار الخرطوم، مشيرة إلى أن الركاب الأجانب من جميع الدول الأخرى يجب عليهم إبراز نتيجة فحص سلبية من فيروس كورونا معتمدة و متحصل عليها قبل 72 ساعة من الوصول الى مطار الخرطوم.

وأكدت في ذات النشرة، السماح بتشغيل رحلات البضائع المجدولة بما في ذلك القادمة من دول لا تزال مطاراتها مغلقة بسبب الجائحة وفق الجدولة الموضوعة، فضلاً عن السماح بتشغيل رحلات المساعدات الإنسانية والطبية ومساعدات وكالات الأمم المتحدة ورحلات البترول مع ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من سلطة الطيران المدني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الطيران المدني يعلن استئناف رحلات الركاب مع (3) دول غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.