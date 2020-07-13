لا نملك إلا أن نتمنى التوفيق للكاردينال!!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
* والمظاهرات في (عز بمبانها) خرج عمر البشير وقال : (الإنقاذ لو سقطت ح تبقوا زي سوريا) .
* وطبعا لا بقينا زي سوريا ولا بقينا زي ليبيا .
* الحمدلله .
* الآن أتوقع الكاردينال يخرج ويقول : (أنا لو مشيت ح تبقوا زي المريخ) .
* هو المريخ فرقو شنو من سوريا ؟
* نفس الملامح والشبه و(البشتنة) .
* الفرق بين سوريا والمريخ هو : سوريا بتنضرب طيران والمريخ هو الطيران ذاتو .
* فريق قدر ما نحسن عليهو ونسوقو معانا الأبطال يقوم يطير من التمهيدي.
* أربعة سنين بيشارك بعرق الهلال وبيطير من (أول لعبة) .
* عشان كده الكاردينال لو مشى ما ح نبقى زي المريخ .
* الهلال غير .
* الهلال هلال والمريخ مريخ .
* الأزرق أزرق و(الإصيفر إصيفر) .
* في الهلال (الكل) داير يبقى رئيس ، وفي المريخ (الكل) ما داير يبقى رئيس .
* آدم سوداكال نزل إنتخابات براهو وفاز بالتذكية .
* المريخ ما فيهو قيادات .
* فاز بالتذكية وبعد ده قاموا عليهو وقالوا يسحبو منو الثقة .
* شفت قوة العين؟
* اترشح براهو وفاز براهو وقالوا لا نسحب منو الثقة .
* حتى لو سحبوا الثقة ما ح يلقوا رئيس .
* تاااااني سوداكال بيجي بالتذكية .
* من وين نجيب ليكم قادة حبايبي أنا ؟
* المهم .
* الكاردينال قرر يمشي .
* قرر كده .
* شاف إنو أحسن يمشي .
* اختار كده .
* وهو المخير في اختيارو.
* لا ننكر ما قدمه الكاردينال من عمل كبير في مجال (المباني) .
* شيد جوهرة تسر الناظرين ، وعمل فندق خاص بالهلال وكذلك قناة فضائية قدمت الكثير من الجمال .
* ما قدمه الكاردينال محل تقدير واحترام وهو جهد يشكر عليه .
* لم يوفق الرجل فيما يتعلق بفريق الكرة .
* تعامل مع فريق الكرة بطريقة أقل ما توصف أنها عشوائية .
* رجل بهذه الإمكانيات المالية الرهيبة كان يفترض أن يحقق كأس أفريقيا مرتين في هذه السنوات الست إذا أحسن الإدارة والتسجيلات .
* لو نجح الكاردينال في فريق الكرة سيكون رئيسا مثاليا ولكنه فشل .
* وذهابه الآن لا يقلل من حجم ما قدم .
* نشكره ونتمنى له التوفيق والسداد.
* عارضنا سياسة الرجل تجاه فريق الكرة وقدمنا له كثير من النقد المباح في الإطار العام.
* أي زول قدم للهلال نحن بنشكرو بحجم ما قدم .
* وزي ما كنا بنقول للكاردينال ما تخلي زول يمشي من الهلال وهو زعلان ، نحن الآن لا نريد أن يترك الكاردينال الهلال وهو ( شايل في قلبو) .
* نطيب خاطرو ونلتفت للقادم .
* وعليه هو كذلك أن يطيب خاطر أهل الهلال قبل أن يخرج .
* في فترة الكاردينال بلغ التجريح والشتائم (كبار الهلال) وهو ما يلزم الإعتذار.
* في فترته دخل الهلال كثير من المنتفعين وأصحاب المصالح والسماسرة وعليه أن يعتذر انابة عنهم .
* وبعد هذا لا نتمنى له إلا التوفيق .
* حواء التي انجبت الكاردينال انجبت من قبله البابا وقاهر الظلام والحكيم والارباب والبرير .
* وحواء ذاتها من بعده ستنجب بابا جديد وحكيم جديد .
* ده الهلال .
* والهلال يعني السودان .
* ما بتجينا عوجة ، البفوتنا نشكرو والبجينا حبابو.
* الكل يعرف أن رئاسة الهلال (فاتورة) باهظة الثمن .
* (جيبك كبير) والناس الحولك بيعرفوا كورة ح تنجح إن شاء الله .
* (جيبك مقدود) والشلة الحولك ما بعرفوا كورة ح تفشل دون شك .
* الهلال حااااار .
* الهلالاب لا بعجبهم العجب ولا (السماني الصاوي) .
* رأس مالنا فريق الكرة .
* والرئيس البيجي لازم يشتغل قصاد فريق الكرة .
* تسجيلات على مستوى وجهاز فني على مستوى .
* طموح الهلال معروف .
* معروف لا من الليلة ولا من أمس.
* الأميرة السمراء حلم ينام ويصحو عليه أهل الهلال.
* بل الأميرة السمراء حلم ينام ويصحو عليه كل أهل السودان .
* ما في فريق جاب الأميرة السمراء .
* أوع تقول لي كأس مانديلا.
* كأس مانديلا دورة أفريقية كانت بمشاركة ٤ فرق .
* يعني دورة رمضانية لكن على حداثة شوية .
* المهم .
* الرئيس القادم عليه أن يشتغل قصاد هذا الهدف ..
* الهلال ما محل للشو والبهرجة.
* لازم تكون تقيل .
* أي كان الرئيس القادم فنحن لا نريد أن نكرر تجربة الكاردينال .
* ما دايرين شو وإساءات وشتائم .
* دايرين هلال معافى .
* ويا حبذا لو توحدت تنظيمات الهلال وقدمت مجلس إدارة مقتدر شكلا ومضمونا .
* وهذا ما سنعود له غدا بإذن الله .
* ونركب صافنات ونجيبة (هلالابية) واصلو الزول بيموت والذكرى تفضل حية .
* و..و..
* والله في .
كانت هذه تفاصيل خبر لا نملك إلا أن نتمنى التوفيق للكاردينال!!.. بقلم محمد الطيب الأمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.