لا نملك إلا أن نتمنى التوفيق للكاردينال!!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* والمظاهرات في (عز بمبانها) خرج عمر البشير وقال : (الإنقاذ لو سقطت ح تبقوا زي سوريا) .

* وطبعا لا بقينا زي سوريا ولا بقينا زي ليبيا .

* الحمدلله .

* الآن أتوقع الكاردينال يخرج ويقول : (أنا لو مشيت ح تبقوا زي المريخ) .

* هو المريخ فرقو شنو من سوريا ؟

* نفس الملامح والشبه و(البشتنة) .

* الفرق بين سوريا والمريخ هو : سوريا بتنضرب طيران والمريخ هو الطيران ذاتو .

* فريق قدر ما نحسن عليهو ونسوقو معانا الأبطال يقوم يطير من التمهيدي.

* أربعة سنين بيشارك بعرق الهلال وبيطير من (أول لعبة) .

* عشان كده الكاردينال لو مشى ما ح نبقى زي المريخ .

* الهلال غير .

* الهلال هلال والمريخ مريخ .

* الأزرق أزرق و(الإصيفر إصيفر) .

* في الهلال (الكل) داير يبقى رئيس ، وفي المريخ (الكل) ما داير يبقى رئيس .

* آدم سوداكال نزل إنتخابات براهو وفاز بالتذكية .

* المريخ ما فيهو قيادات .

* فاز بالتذكية وبعد ده قاموا عليهو وقالوا يسحبو منو الثقة .

* شفت قوة العين؟

* اترشح براهو وفاز براهو وقالوا لا نسحب منو الثقة .

* حتى لو سحبوا الثقة ما ح يلقوا رئيس .

* تاااااني سوداكال بيجي بالتذكية .

* من وين نجيب ليكم قادة حبايبي أنا ؟

* المهم .

* الكاردينال قرر يمشي .

* قرر كده .

* شاف إنو أحسن يمشي .

* اختار كده .

* وهو المخير في اختيارو.

* لا ننكر ما قدمه الكاردينال من عمل كبير في مجال (المباني) .

* شيد جوهرة تسر الناظرين ، وعمل فندق خاص بالهلال وكذلك قناة فضائية قدمت الكثير من الجمال .

* ما قدمه الكاردينال محل تقدير واحترام وهو جهد يشكر عليه .

* لم يوفق الرجل فيما يتعلق بفريق الكرة .

* تعامل مع فريق الكرة بطريقة أقل ما توصف أنها عشوائية .

* رجل بهذه الإمكانيات المالية الرهيبة كان يفترض أن يحقق كأس أفريقيا مرتين في هذه السنوات الست إذا أحسن الإدارة والتسجيلات .

* لو نجح الكاردينال في فريق الكرة سيكون رئيسا مثاليا ولكنه فشل .

* وذهابه الآن لا يقلل من حجم ما قدم .

* نشكره ونتمنى له التوفيق والسداد.

* عارضنا سياسة الرجل تجاه فريق الكرة وقدمنا له كثير من النقد المباح في الإطار العام.

* أي زول قدم للهلال نحن بنشكرو بحجم ما قدم .

* وزي ما كنا بنقول للكاردينال ما تخلي زول يمشي من الهلال وهو زعلان ، نحن الآن لا نريد أن يترك الكاردينال الهلال وهو ( شايل في قلبو) .

* نطيب خاطرو ونلتفت للقادم .

* وعليه هو كذلك أن يطيب خاطر أهل الهلال قبل أن يخرج .

* في فترة الكاردينال بلغ التجريح والشتائم (كبار الهلال) وهو ما يلزم الإعتذار.

* في فترته دخل الهلال كثير من المنتفعين وأصحاب المصالح والسماسرة وعليه أن يعتذر انابة عنهم .

* وبعد هذا لا نتمنى له إلا التوفيق .

* حواء التي انجبت الكاردينال انجبت من قبله البابا وقاهر الظلام والحكيم والارباب والبرير .

* وحواء ذاتها من بعده ستنجب بابا جديد وحكيم جديد .

* ده الهلال .

* والهلال يعني السودان .

* ما بتجينا عوجة ، البفوتنا نشكرو والبجينا حبابو.

* الكل يعرف أن رئاسة الهلال (فاتورة) باهظة الثمن .

* (جيبك كبير) والناس الحولك بيعرفوا كورة ح تنجح إن شاء الله .

* (جيبك مقدود) والشلة الحولك ما بعرفوا كورة ح تفشل دون شك .

* الهلال حااااار .

* الهلالاب لا بعجبهم العجب ولا (السماني الصاوي) .

* رأس مالنا فريق الكرة .

* والرئيس البيجي لازم يشتغل قصاد فريق الكرة .

* تسجيلات على مستوى وجهاز فني على مستوى .

* طموح الهلال معروف .

* معروف لا من الليلة ولا من أمس.

* الأميرة السمراء حلم ينام ويصحو عليه أهل الهلال.

* بل الأميرة السمراء حلم ينام ويصحو عليه كل أهل السودان .

* ما في فريق جاب الأميرة السمراء .

* أوع تقول لي كأس مانديلا.

* كأس مانديلا دورة أفريقية كانت بمشاركة ٤ فرق .

* يعني دورة رمضانية لكن على حداثة شوية .

* المهم .

* الرئيس القادم عليه أن يشتغل قصاد هذا الهدف ..

* الهلال ما محل للشو والبهرجة.

* لازم تكون تقيل .

* أي كان الرئيس القادم فنحن لا نريد أن نكرر تجربة الكاردينال .

* ما دايرين شو وإساءات وشتائم .

* دايرين هلال معافى .

* ويا حبذا لو توحدت تنظيمات الهلال وقدمت مجلس إدارة مقتدر شكلا ومضمونا .

* وهذا ما سنعود له غدا بإذن الله .

* ونركب صافنات ونجيبة (هلالابية) واصلو الزول بيموت والذكرى تفضل حية .

* و..و..

* والله في .