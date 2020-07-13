ملعوب جديد يا كردنه ، امش بعيد !!.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

▪️اجتمع الكاردينال بالحاشيه وزعم بعدها انه ابلغهم زهده في الاستمرار !!

▪️كردنه يعتقد في نفسه الذكاء رغم ان سجله الاكاديمي يقول غير ذلك فالرجل معروف لدينا منذ ان كان طالباً بمدرسة الاحمدي المتوسطه جوار ليق الخرطوم ، قبل ان يصبح مرافقاً لجلال الصحافه في حفلاته .

▪️كردنه الذي يعتقد في شعب الهلال الغباء ويمارس الاستحمار اجتمع بجسم غير شرعي (الهيئه الاستشاريه) وادعى ابلاغها عدم الرغبه في المواصله رغم ان ذلك من اختصاص الاتحاد العام لا تجمعه غير الشرعي .

▪️إن كان كردنه جاداً في المغادره لخاطب الاتحاد بمكتوب رسمي يعلن فيه انتهاء امد مجلسه وعدم الرغبه في الاستمرار ، عندها فقط سنقول ان الرجل جاد في تحقيق رغبة الجماهير بالرحيل اما غير ذلك فشغل فهلوه اداريه واستحمار لن يخدع شعب الهلال .

???? مخرجات اجتماع كردنه بالحاشيه التوصيه بكتابة مذكره للاتحاد العام تدعو لاستمرار الكاردينال عبر التطبيع والترقيع .

▪️يراهن الكرادنه على اسامه عطا المنان ويدعون ان اللجنه المختصه (القانونيه) تحت سيطرته وإن مقرراتها تخرج من منزله !!

▪️ ثقة الكرادنه في عطا المنان يقابلها رهان اهل الهلال في شداد ، الملم بكل تفاصيل الملف الهلالي .

▪️قيادة الاتحاد بانتظار زوال ازمة كرونا وبعدها تُشكل لجنة تطبيع محايده وتوافقيه .

▪️الحكيم رأس الرمح في تشكيل المجلس القادم فالرجل كبير الاسره الهلاليه وموثوق لدي شداد .

▪️صديقي محمد حمزه الكوارتي بات غير مطلوب في مجموعة كبار الاهله التي ستختار لجنة التطبيع ذلك ان له اجنده لا تتفق مع المصلحه العامه للهلال اما حسن هلال فجمع بين اسوأ صفتين كونه انقاذي وكاردينالي .

▪️الكاردينال بكل سوءه افضل من هلال .

???? يُخطي اللواء عبد الرحمن سرالختم إن ظن ان عودته لقياده الهلال ممكنه .

▪️نعلم ان كردنه يخطط للاستمرار عبر لجنة تطبيع وفي حال فشل المسعى يخطط لحكم الهلال عبر لجنة كومبارس بقيادة سر الختم !!

▪️لا مكان لفلول العهد البائد بهلال الحركه الوطنيه .

▪️بالمناسبه متى تحرك لجنة ازالة التمكين ملف اراضي دريم بولاية الجزيره !!

???? لجنة التطبيع المرتقبه لن تخرج عن مثلث (البرير ، الخندقاوي ، كوارتي) وهناك محاولات مع الملياردير الشاب(ع) الملقب بملك الدولار .

▪️إن نجحت محاولات اقناع المليادير الشاب فالهلال موعود بترف غير مسبوق .

▪️حواء الهلال ولووود .

▪️يا كاردينال اعمل شخيط ، واقيف بعيد .

???? الاتحاد الافريقي استلم طلب شداد باستضافة عمومية الكاف وشكر السودان على تقديم الطلب .

▪️اين الذين زعموا ان الاتحاد الافريقي حسم امر مقر الاجتماع لمصلحة مورتانيا !!

▪️لماذا يعادي احدهم الوطن لمجرد مغادرته الكرسي !!

???? رغم مغادرة معتصم جعفر لاذاعة (هوي السودان) الا انها لا تزال في ضلالها القديم ومعاداتها للاتحاد العام .

▪️ عبود سيف الدين كان يفرض الانضباط ويتابع البرامج وبذهابه ذهب الانضباط وعمت الفوضى .

▪️ضعف المدير الجديد (كبلو) اغرى عيال الاتحاد السابق بتحويل هوي السودان لمنصة سب وشتم .

▪️نقول لشداد (إن كثر حولك العواء فاعلم انك اوجعت الكلاب) .

???? عصفوره .

▪️زيارة القطب الاداري للولاية الزراعيه لم تخلُص لتوقيع اي اتفاق .

▪️كل ما تم مجرد مذكرة تفاهم في اطار الترويج لمشروع سياسي كسيح .

▪️المشروع الذي يبدأ بكذبة مصيره الفشل وناس سنار اكبر من الاستعباط .

???????? كلام سياسه .

▪️لا تزال قناة المدعو عبد الحي تبث سمومها من الخرطوم !!

▪️اين وزارة الاعلام ؟ اين ادارة الاعلام بالمخابرات ؟؟ اين لجنة التمكين المتخصصه في بل الزواحف ؟؟

▪️متى تفرض الدوله هيبتها وتريحنا من هذا الغثاء الكيزاني المسموم .