..جمال سالم يفاجيء الهلال ويوقع لنادي خليجي

الخليج 365 : قالت مصادر عالية الثقة ان حارس مرمي الهلال اليوغندي جمال سالم وقع رسميا لاحدي الفرق الخليجية وذلك من اجل اللعب هناك في الفترة القادمة وقالت معلومات لـ (الموقع) ان سالم رفض الرد علي مكالمات هاتفيه لبعض اداري مجلس الهلال للتحقق من الامر وكشف وكيل لاعبين فضل عدم ذكر اسمه ان سالم وقع رسميا وتقدم بشكوي للاتحاد الدولي لكرة القدم ضد نادي الهلال بسبب عدم منحه راتب 4 اشهريؤكّد المصدر أنّ جمال سالم وصل إلى قناعةٍ بأنّ الحياة في السودان تغيّرت كثيرا في السنوات الماضية، وأصبح الوضع صعبًا للغاية، ولا يمكن أن يتحمّل الحياة في السودان إذا واجه مصاعب في الحصول على مستحقاته المالية.

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