نفسي اشوف القون السابع في المريخ وصلاح نمر بحتج مع حكم الراية.. بقلم محمد عبدالماجد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• احلي منظر ممكن تشوفه – الكورة في قون المريخ – صلاح نمر ماسك الشبكة ، ورمضان عجب بتكلم مع محمد الرشيد – والتش واقع في الواطة.

• لو عاوزين تشوفوا المشهد دا – شوفوا اهداف محمد أحمد بشه في المريخ.

• كلها بالصورة دي.

• هدف بشه في المريخ متى ما سجله تحلف تقول بتشاهد في (الاعادة).

• هدف (مكرر).

• في اكرم الهادي سليم.

• في الحضري.

• في رمزي صالح.

• هدف بالكربون.

• نفس الشيء.

• أي هدف لبشه في المريخ – بتلقى الصورة واحدة – وان تغيرت الاسماء.

• مرة صلاح نمر.

• ومرة بلة جابر.

• وكان لي علي جعفر …نحن ذاتو ما حاسبنو مع الجماعة.

• على جعفر كل (انجازاته) في مباريات الهلال والمريخ انو (غمز) عينه لزميله في المريخ من اجل اصابة عزيز شيبولا.

• بعد (الغمزة) دي …شيبولا طلع بعد اقل من (5) دقائق مصاب من الملعب.

• غير كدا ما عارفين ليه شيء.

• الآن النشاط واقف.

• والحظر قارب لاربع شهور بسبب كورونا.

• ولينا زمن ما شفنا لينا قون في شباك المريخ.

• مرة (سبت جكسا) جاب ليه قون في عصام الحضري في بورتسودان من الشلال السادس.

• الحضري بعد المباراة طلع يتكلم عن سبت جكسا (أنا شفت ناس ظالمين كتير ..بس انت اظلم من ظلم).

• ومرة (سولي شريف) وهو بيلعب في الاهلي الخرطوم جاب ليه قون في المريخ بعد ان ظلت شباك المريخ عذراء لمدة 6 اشهر.

• زي هدف (ود ابليس) لاعب العباسية في المريخ.

• أي هدف في المريخ (جميل) و (ممتع) زي اغنيات محمد الامين.

• لا والله ما محمد الامين.

• أي هدف في المريخ سريع وخفيف وممتع زي اغاني (السيرة).

• اغاني محمد الامين (تقيلة)…اغاني استماع.

• القفلة طالت علينا.

• اشتهينا (الدافوري).

• والبصلة مع ملاح البامية المفروكة.

• متعة الدافوري طبعا في الناس البتكون قاعدة برة ..ما في الناس البتلعب جوة.

• البتلقاه شايل ليه (بنبر).

• والبتلقاه شائل ليه (برش).

• والشائل ليه (كرتونة)…عشان يقعد عليها.

• وبين الفينة والاخرى بيجي والد بيبيع في التسالي والفول والدوم.

• اشتقينا للحاجات دي.

• زي دار الرياضة ام درمان الناس بتمشي عشان كمال افرو وجقود ..ما عشان يتفرجوا في الكورة.

• ونحن هسع (كورونا) – عصرت علينا.

• خلتنا نشتاق لاللمة.

• مرقة العصرية.

• وشاي المغربية.

• وبوش العشاء.

• نحن شعب بدون (اللمة) – ما بنعرف نعيش.

• الواحد (الاكل) ما بضوق ليه طعم لو ما كان في جماعة.

• كباية الشاي لو ما خمسوها معاك ..ما بتعدل ليك (نافوخك).

• طبعا الايامات دي ما في زول عندو (نافوخ).

• أي زول رأسو ضارب.

• (التفيح ود حسن) ..ما عندو أي خبر بالجائحة دي.

• ما سمع بيها.

• شغال في شغلو.

• التفيح ود حسن ..قالوا ليه (السريم ود عثمان) عندو (كورونا).

• قال ليهم بدل (الفولكس فاجن) متين؟.

• بعد يومين ..في واحد قابل (التفيح ود حسن) في الجامع ..قال ليه (السريم ود عثمان)…كتلتو (كورونا).

• التفيح ود حسن قال ليه هو وقت ما بعرف يسوق الفصاحة ليه شنو؟.

• الفولكس فاجن سائقها تلاتين سنة ما جاتو حاجة.

• التفيح ود حسن دا ذاتو وقت عيد الضحية بقرب ما بخلي ليه (سكين) في البيت.

• كل يوم بشيل ليه (5) سكاكين وبمشي على السوق.

• بجهز السواطير.

• والفرار.

• والعود الكبير.

• وبكون عندو هوس بتاع (سكاكين).

• والحبل البعلقو فيه الخروف ..حليل زمن الخرفان بتكون عاوزة ليها (حبال) عشان يعلقوها فيها.

• هسع الخروف ممكن يتسلخ وانت ماسكو في ايدك ..زي (الموزة).

• اها المرة دي …(التمع ود الطيب) ، لاقي ليك (التفيح ود حسن) ، شايل ليه كمية بتاعة (سكاكين) ونازل بيها على السوق.

• التميع ود الطيب (زول نصيحة)..قال للتفيح ود حسن ..يا اخوى السنة دي (الخروف) ما بحتاج منك لكل هذه (السكاكين).

• سكاكينك دي أي جزّار لو شافها بقول ليك عاوز الشيء الفلاني …يا زول والله ما في خروف بيستاهل (السكاكين) دي.

• السنة دي (الضبيحة) ممكن ينزلوها ليك ناس (غوغل) في (تطبيق) في الموبايل.

• والله الناس ديل عملوا أي حاجة.

• عليك الله هسع اهداف (بشه) الكان بجيبها في المريخ …من الحضري لي اكرم الهادي سليم ما بتحلف تقول اهداف سجلها عن طريق (تطبيق) في دفاع المريخ.

• تطبيق في (شبكة) المريخ.

• الهدف عند بشه ..اسهل من (الجدعة) عند موسى الزومة.

• علي جعفر ..طبعا ما قاعد احسبو ليكم مع الجماعة ديل.

• زول جاء المريخ وطلع منو ..ما في زول شاعر بيه.

• لاعب – الكورة عندو زي (كسير الحطب).

• ما عندها أي طعم.

• هسع يا جماعة والله بعد فك الحظر ..أنا هفت لي.

• هفت لي عديل كدا.

• نفسي اشوف الهدف السابع في شباك المريخ.

• وصلاح نمر واقف يتكلم مع حكم الراية ..محتج على الهدف.

• نفسي اشوف المنظر دا.

• عشان تاني يوم مامون ابوشيبة يطلع يهاجم كمال شداد.

• ومزمل ابوالقاسم يعمل فيها برة البلد.

• وهيثم كابو ..ينكر المريخ (حطب).

• ومعاوية الجاك ..يدور في مجلس الادارة.

• نفسي بس ..اشوف الهدف السابع في شباك المريخ.

• مرة شفت المشهد دا في مباراة المريخ والوحدة الاردني.

• ناس اكرم الهادي سليم ديل يتوقعوا متل (ظهر) الليدو.

• ومازدا واقف برة في المنطقة الفنية …ما عارف المريخ شايت على وين؟.

• ومعلق المباراة من كترة الاهداف بقى يتكلم برة رأسو.

• نفسي المشهد دا يتكرر.

• التميع ود الطيب الكلمتكم عنو فوق ..مرة طلع ليه (عنقريب) تحت ضل بتاع (نيمة).

• وشال ليه (مخدة) بدون (لحاف)..وقال نفسو في كسرة بي موية وملح وشمار وزيت وبصل وطماطم.

• ما اكتر من كدا.

• مرات نفسك بتدخل في حاجات ما منطقية.

• نفسي اشوف لي قلاب بتاع تراب مكتوب فيه (والرسائل العندي شيلها.. والصور لو درت برضو).

• نفسي اعمل لي (قلاب) بتاع تراب بس عشان اكتب المقطع بتاع اغنية عبدالعيظم حركة دي… (والرسائل العندي شيلها.. والصور لو درت برضو).

• المعني (الرسائل والصور) عاوزة ليها (قلاب تراب) عشان يشيلها.

• والله (مبالغة) كدا.

• نفسي في كباية شاي بي (قرنفل).

• والكباية ما مليانة للاخر.

• والزير بتاع الموية الباردة ما بعيد من الكلام دا.

• نفسي في (قميص ابيض) فيه (5) زرائر ..واحدة من الزرائر مقطوعة.

• نفسي اقيف في الباب الصباح ..وما في زول يقول لي عاوز (شاحن موبايل).

• نفسي في حفلة النهار بي محجوب كبوشية ..اطلع فيها (جلابيتي) واقول عاوز اتجلد ..يقوموا يمسكوني ويحلفوا علي.

• اوعكم تخلوني ..ضهري كعب.

• مرات بتفعل ساكت.

• لو قلت ليكم عاوز اتجلد ..ما تصدقوني.

• نفسي اضرب لي زول ..ما يقول لي والله هسع كنت عاوز اتصل عليك.

• نفسي في (جبنة) بي خمسين…اسفها ساكت ..وانا راجع على البيت.

• نفسي اول ما افتح (الراديو) ..القي العطبراوي ..بغني في (نسانا حبيبنا الما منظور ينسانا)..اقوم اقول والله (الراديو) دي ود حلال ..بيشعر بي.

• نفسي الجمعة القادمة يكون فيها (فطورين).

• امشي الطابونة ..القي طاولات الرغيفة مليانة ..وما في زول واقف في الفرن.

• نفسي والله اشوف القون السابع في شباك المريخ.

• ……………

متاريس

• رحل نجم النيل ولاعب الكرة الذي حقق شهرته ونجوميته بعيدا عن الهلال والمريخ طه ميلا.

• طه ميلا هو شقيق لاعب الهلال السابق مجيب الرحمان…ولاعب الهلال السابق ابوبكر الشريف متزوج من شقيقتهما.

• طه ميلا لاعب محبوب ..وكان مواصل نشاطه الرياضي ..وحتى قبل رحيله بدقائق معدودة كات يشارك في مهرجان في الجريف غرب.

• سجل في المهرجان هدفين ..ثم انتقل بعد ذلك.

• اللهم ارحمه واغفر له..والهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

• …….

• ترس اخير : الكاردينال ماشي ..لا شفنا ساماتا ..لا الاخطر من ساماتا.