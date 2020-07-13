نفسي اشوف القون السابع في المريخ وصلاح نمر بحتج مع حكم الراية.. بقلم محمد عبدالماجد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
• احلي منظر ممكن تشوفه – الكورة في قون المريخ – صلاح نمر ماسك الشبكة ، ورمضان عجب بتكلم مع محمد الرشيد – والتش واقع في الواطة.
• لو عاوزين تشوفوا المشهد دا – شوفوا اهداف محمد أحمد بشه في المريخ.
• كلها بالصورة دي.
• هدف بشه في المريخ متى ما سجله تحلف تقول بتشاهد في (الاعادة).
• هدف (مكرر).
• في اكرم الهادي سليم.
• في الحضري.
• في رمزي صالح.
• هدف بالكربون.
• نفس الشيء.
• أي هدف لبشه في المريخ – بتلقى الصورة واحدة – وان تغيرت الاسماء.
• مرة صلاح نمر.
• ومرة بلة جابر.
• وكان لي علي جعفر …نحن ذاتو ما حاسبنو مع الجماعة.
• على جعفر كل (انجازاته) في مباريات الهلال والمريخ انو (غمز) عينه لزميله في المريخ من اجل اصابة عزيز شيبولا.
• بعد (الغمزة) دي …شيبولا طلع بعد اقل من (5) دقائق مصاب من الملعب.
• غير كدا ما عارفين ليه شيء.
• الآن النشاط واقف.
• والحظر قارب لاربع شهور بسبب كورونا.
• ولينا زمن ما شفنا لينا قون في شباك المريخ.
• مرة (سبت جكسا) جاب ليه قون في عصام الحضري في بورتسودان من الشلال السادس.
• الحضري بعد المباراة طلع يتكلم عن سبت جكسا (أنا شفت ناس ظالمين كتير ..بس انت اظلم من ظلم).
• ومرة (سولي شريف) وهو بيلعب في الاهلي الخرطوم جاب ليه قون في المريخ بعد ان ظلت شباك المريخ عذراء لمدة 6 اشهر.
• زي هدف (ود ابليس) لاعب العباسية في المريخ.
• أي هدف في المريخ (جميل) و (ممتع) زي اغنيات محمد الامين.
• لا والله ما محمد الامين.
• أي هدف في المريخ سريع وخفيف وممتع زي اغاني (السيرة).
• اغاني محمد الامين (تقيلة)…اغاني استماع.
• القفلة طالت علينا.
• اشتهينا (الدافوري).
• والبصلة مع ملاح البامية المفروكة.
• متعة الدافوري طبعا في الناس البتكون قاعدة برة ..ما في الناس البتلعب جوة.
• البتلقاه شايل ليه (بنبر).
• والبتلقاه شائل ليه (برش).
• والشائل ليه (كرتونة)…عشان يقعد عليها.
• وبين الفينة والاخرى بيجي والد بيبيع في التسالي والفول والدوم.
• اشتقينا للحاجات دي.
• زي دار الرياضة ام درمان الناس بتمشي عشان كمال افرو وجقود ..ما عشان يتفرجوا في الكورة.
• ونحن هسع (كورونا) – عصرت علينا.
• خلتنا نشتاق لاللمة.
• مرقة العصرية.
• وشاي المغربية.
• وبوش العشاء.
• نحن شعب بدون (اللمة) – ما بنعرف نعيش.
• الواحد (الاكل) ما بضوق ليه طعم لو ما كان في جماعة.
• كباية الشاي لو ما خمسوها معاك ..ما بتعدل ليك (نافوخك).
• طبعا الايامات دي ما في زول عندو (نافوخ).
• أي زول رأسو ضارب.
• (التفيح ود حسن) ..ما عندو أي خبر بالجائحة دي.
• ما سمع بيها.
• شغال في شغلو.
• التفيح ود حسن ..قالوا ليه (السريم ود عثمان) عندو (كورونا).
• قال ليهم بدل (الفولكس فاجن) متين؟.
• بعد يومين ..في واحد قابل (التفيح ود حسن) في الجامع ..قال ليه (السريم ود عثمان)…كتلتو (كورونا).
• التفيح ود حسن قال ليه هو وقت ما بعرف يسوق الفصاحة ليه شنو؟.
• الفولكس فاجن سائقها تلاتين سنة ما جاتو حاجة.
• التفيح ود حسن دا ذاتو وقت عيد الضحية بقرب ما بخلي ليه (سكين) في البيت.
• كل يوم بشيل ليه (5) سكاكين وبمشي على السوق.
• بجهز السواطير.
• والفرار.
• والعود الكبير.
• وبكون عندو هوس بتاع (سكاكين).
• والحبل البعلقو فيه الخروف ..حليل زمن الخرفان بتكون عاوزة ليها (حبال) عشان يعلقوها فيها.
• هسع الخروف ممكن يتسلخ وانت ماسكو في ايدك ..زي (الموزة).
• اها المرة دي …(التمع ود الطيب) ، لاقي ليك (التفيح ود حسن) ، شايل ليه كمية بتاعة (سكاكين) ونازل بيها على السوق.
• التميع ود الطيب (زول نصيحة)..قال للتفيح ود حسن ..يا اخوى السنة دي (الخروف) ما بحتاج منك لكل هذه (السكاكين).
• سكاكينك دي أي جزّار لو شافها بقول ليك عاوز الشيء الفلاني …يا زول والله ما في خروف بيستاهل (السكاكين) دي.
• السنة دي (الضبيحة) ممكن ينزلوها ليك ناس (غوغل) في (تطبيق) في الموبايل.
• والله الناس ديل عملوا أي حاجة.
• عليك الله هسع اهداف (بشه) الكان بجيبها في المريخ …من الحضري لي اكرم الهادي سليم ما بتحلف تقول اهداف سجلها عن طريق (تطبيق) في دفاع المريخ.
• تطبيق في (شبكة) المريخ.
• الهدف عند بشه ..اسهل من (الجدعة) عند موسى الزومة.
• علي جعفر ..طبعا ما قاعد احسبو ليكم مع الجماعة ديل.
• زول جاء المريخ وطلع منو ..ما في زول شاعر بيه.
• لاعب – الكورة عندو زي (كسير الحطب).
• ما عندها أي طعم.
• هسع يا جماعة والله بعد فك الحظر ..أنا هفت لي.
• هفت لي عديل كدا.
• نفسي اشوف الهدف السابع في شباك المريخ.
• وصلاح نمر واقف يتكلم مع حكم الراية ..محتج على الهدف.
• نفسي اشوف المنظر دا.
• عشان تاني يوم مامون ابوشيبة يطلع يهاجم كمال شداد.
• ومزمل ابوالقاسم يعمل فيها برة البلد.
• وهيثم كابو ..ينكر المريخ (حطب).
• ومعاوية الجاك ..يدور في مجلس الادارة.
• نفسي بس ..اشوف الهدف السابع في شباك المريخ.
• مرة شفت المشهد دا في مباراة المريخ والوحدة الاردني.
• ناس اكرم الهادي سليم ديل يتوقعوا متل (ظهر) الليدو.
• ومازدا واقف برة في المنطقة الفنية …ما عارف المريخ شايت على وين؟.
• ومعلق المباراة من كترة الاهداف بقى يتكلم برة رأسو.
• نفسي المشهد دا يتكرر.
• التميع ود الطيب الكلمتكم عنو فوق ..مرة طلع ليه (عنقريب) تحت ضل بتاع (نيمة).
• وشال ليه (مخدة) بدون (لحاف)..وقال نفسو في كسرة بي موية وملح وشمار وزيت وبصل وطماطم.
• ما اكتر من كدا.
• مرات نفسك بتدخل في حاجات ما منطقية.
• نفسي اشوف لي قلاب بتاع تراب مكتوب فيه (والرسائل العندي شيلها.. والصور لو درت برضو).
• نفسي اعمل لي (قلاب) بتاع تراب بس عشان اكتب المقطع بتاع اغنية عبدالعيظم حركة دي… (والرسائل العندي شيلها.. والصور لو درت برضو).
• المعني (الرسائل والصور) عاوزة ليها (قلاب تراب) عشان يشيلها.
• والله (مبالغة) كدا.
• نفسي في كباية شاي بي (قرنفل).
• والكباية ما مليانة للاخر.
• والزير بتاع الموية الباردة ما بعيد من الكلام دا.
• نفسي في (قميص ابيض) فيه (5) زرائر ..واحدة من الزرائر مقطوعة.
• نفسي اقيف في الباب الصباح ..وما في زول يقول لي عاوز (شاحن موبايل).
• نفسي في حفلة النهار بي محجوب كبوشية ..اطلع فيها (جلابيتي) واقول عاوز اتجلد ..يقوموا يمسكوني ويحلفوا علي.
• اوعكم تخلوني ..ضهري كعب.
• مرات بتفعل ساكت.
• لو قلت ليكم عاوز اتجلد ..ما تصدقوني.
• نفسي اضرب لي زول ..ما يقول لي والله هسع كنت عاوز اتصل عليك.
• نفسي في (جبنة) بي خمسين…اسفها ساكت ..وانا راجع على البيت.
• نفسي اول ما افتح (الراديو) ..القي العطبراوي ..بغني في (نسانا حبيبنا الما منظور ينسانا)..اقوم اقول والله (الراديو) دي ود حلال ..بيشعر بي.
• نفسي الجمعة القادمة يكون فيها (فطورين).
• امشي الطابونة ..القي طاولات الرغيفة مليانة ..وما في زول واقف في الفرن.
• نفسي والله اشوف القون السابع في شباك المريخ.
• ……………
متاريس
• رحل نجم النيل ولاعب الكرة الذي حقق شهرته ونجوميته بعيدا عن الهلال والمريخ طه ميلا.
• طه ميلا هو شقيق لاعب الهلال السابق مجيب الرحمان…ولاعب الهلال السابق ابوبكر الشريف متزوج من شقيقتهما.
• طه ميلا لاعب محبوب ..وكان مواصل نشاطه الرياضي ..وحتى قبل رحيله بدقائق معدودة كات يشارك في مهرجان في الجريف غرب.
• سجل في المهرجان هدفين ..ثم انتقل بعد ذلك.
• اللهم ارحمه واغفر له..والهم اهله وذويه الصبر والسلوان.
• …….
• ترس اخير : الكاردينال ماشي ..لا شفنا ساماتا ..لا الاخطر من ساماتا.
كانت هذه تفاصيل خبر نفسي اشوف القون السابع في المريخ وصلاح نمر بحتج مع حكم الراية.. بقلم محمد عبدالماجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.