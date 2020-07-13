تركاوي يكشف عن إتجاه لتوطين التقاوى المحسنة للزراعة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف المهندس عبدالقادر تركاوي وزير الزراعة والموارد الطبيعية المكلف عن اتجاه لتوطين التقاوي المحسنة لكل المحاصيل بجانب توفير المدخلات الزراعية كالاسمدة عبر البنك الزراعي بجميع فروعه بالولايات.

وقال تركاوي فى تصريح لـ(سونا) انه تم تامين كل المبيدات لمقابلة الموسم الزراعي عبر ادارة وقاية النباتات بالوزارة وسيتم انفاذ كل العطاءات المطروحة لجلب المزيد من المبيدات مؤكدا نجاح الموسم الصيفي الذي بدأ التحضير له مبكرا .

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واضاف “رغم تاخر الامطار وجائحة كورونا نحن متفائلون بنجاح الموسم الصيفي حيث بدأت الزراعة فيه بداية شهر يونيو حتي لايكون هنالك اثر كبير في الامن الغذائي بسبب هذة الظروف” مبينا ان وزارته بالتعاون مع الجهات المختصة والمنظمات المختلفة تعمل على تقليل اثر الجائحة علي القطاع الزراعي .

وأعلن تركاوي عن توفر الجازولين لكل المشاريع الزراعية لهذا الموسم بالاضافة الى توفر الامكانيات اللوجستية بالتعاون مع مجلس الوزراء ووزارة المالية لتفعيل العمل الزراعي خاصة العمل الارشادي والبحثي للخروج بانتاجية عالية ووافرة والاهتمام بمحاصيل الصادر بهذا الموسم وخاصة البستانية والصمغ العربي وتحسين سلسلة زيادة الانتاج.

واشار الى اهتمام الوزارة بالتصنيع الزراعي بالشراكة مع القطاع الخاص لزيادته مشيدا بقيام القطاع الخاص وادخاله لبعض التقنيات للصناعات الصغيرة في البلاد مستبشرا ان يكون السودان الدولة المصدرة الاولي للمحاصيل الزراعية المختلفة.